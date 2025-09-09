Francisco Loreto participou em estágio da Orquestra Sinfónica AEEACMC

Francisco Loreto, aluno do Conservatório - Escolas das Artes da Madeira, participou no X Estágio da Orquestra Sinfónica AEEACMC, que decorreu entre 31 de Agosto e 7 de Setembro. O jovem violinista é natural do concelho da Ponta do Sol e frequenta a classe do professor Yury Kyrychenko.

Este estágio é promovido pela Associação de Estudantes do Conservatório de Música de Coimbra, em parceria com o Município de Góis, a Associação Educativa e Recreativa de Góis e a Miran Seguros e culminou com um concerto final, dirigido pela maestrina Constança Simas, com a participação do solista José Pedro Galvão.

"Este projecto proporcionou uma semana intensiva de trabalho, reunindo jovens músicos de todo o país num ambiente de aprendizagem, partilha e crescimento artístico", indica notas do Conservatório. Cerca de 80 intérpretes participaram nesta edição, aprofundando não apenas o domínio técnico dos seus instrumentos, mas também a experiência do trabalho colectivo em orquestra, fundamental para a sua formação musical.

Quanto ao programa do concerto final, inclui três obras de referência do repertório sinfónico: Abertura Académica, de Johannes Brahms; Sinfonia n.º 4, de Piotr Ilitch Tchaikovsky; e o Concerto para Eufónio e Orquestra, de Vladimir Cosma.

A participação de Francisco Loreto neste estágio contou com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (gestora da Orquestra Clássica da Madeira), através do programa 'Iniciativas Complementares à Formação de Jovens Músicos 2025', que conta com o financiamento do Banco BPI / Fundación "la Caixa". Trata-se de um dos jovens que desde o ano lectivo 2023/2024 tem vindo a integrar os estágios pedagógicos da Orquestra Clássica da Madeira no âmbito da parceria com o Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Francisco Loreto frequenta e colabora com a Orquestra Sinfónica do CEPAM sob direcção do maestro/professor Francisco Loreto; com Ensemble de Música Antiga, sob direcção artística do professor Giancarlo Mongelli; Dissonância Consort e Cordophonia.

Atualmente é aluno do 3º ano do Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas (equivalente ao 7º grau) em Violino no Conservatório Escola das Artes da Madeira, sob orientação do professor Yury Kyrychenko, continuando também a se dedicar às áreas da composição e direcção de orquestra.

