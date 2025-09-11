António Zambujo e Orquestra Clássica da Madeira juntam-se para assinalar 50 anos de Autonomia

A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, organismo presidido por João Cunha e Silva, leva a efeito mais um concerto musical concelhio, desta feita na Calheta, a 25 de Setembro, com a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) e António Zambujo como convidado de honra.

Estas comemorações têm vindo a ser marcadas por uma forte dinâmica musical com alguns concertos já realizados, nomeadamente no feriado do Dia da Autonomia, a 2 de Abril – data recentemente instituída –; no Porto Santo a 13 de Agosto, com Rui Veloso, e já no início deste mês, na capital madeirense, a 5 e 6 de Setembro, em parceria com o MEO Sons do Mar.

A Orquestra Clássica da Madeira, bem assim o seu director artístico Norberto Gomes, integram a Comissão de Honra das comemorações dos 50 anos da Autonomia que conta com 50 personalidades de diversas áreas da política e da sociedade regional.

Ao DIÁRIO, sobre esta actuação, Norberto Gomes prometeu um “espectáculo imperdível”.

António Zambujo, que este ano, precisamente neste mês, assinala o seu 50.º aniversário, “é um dos maiores representantes da música, da língua e da cultura portuguesa da actualidade a nível nacional e internacional, estando numa contínua digressão dentro e fora de portas há já vários anos”, lê-se na sua página oficial.

O seu percurso inclui homenagens a Chico Buarque (álbum de 2016 ‘Até Pensei que Fosse Minha’, nomeado para o Grammy Latino), discos de estúdio e ao vivo, além de actuações frequentes em palcos nacionais e internacionais. Mais recentemente, edita, em 2023, o seu décimo álbum de estúdio – ‘Cidade’ – inteiramente composto e escrito por Miguel Araújo.

Zambujo não é uma estreia nos palcos da Madeira e por onde passa têm sido notórias as enchentes. Já este ano marcou presença na Semana do Mar do Porto Moniz, onde subiu ao palco acompanhado pela Orquestra de Jazz do Funchal. O ano passado foi convidado a abrilhantar as festividades do Dia do Concelho de Machico.

A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira, que funciona durante o triénio 2024-2026, assume como missão principal promover e organizar todos os eventos e iniciativas relacionadas com os 50 anos da Autonomia. A Estrutura visa envolver a população da Madeira e das comunidades madeirenses no estrangeiro nas comemorações, promovendo a participação de diferentes grupos etários e socioeconómicos.