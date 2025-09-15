Teatro Municipal Baltazar Dias com mais 23 espectáculos que o ano anterior

Decorreu esta tarde a apresentação da nova temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), a oitava temporada artística a ser apresentada. No primeiro semestre da temporada 2025/2026 serão apresentados 76 espetáculos, mais 23 do que na época anterior, envolvendo 37 associações e companhias, mais 12 estruturas do que no ano transato.

“Estamos a trabalhar arduamente para chegar a mais pessoas, a mais associações, estruturas e companhias, sendo que 80% da nossa programação é desenvolvida por estruturas e artistas locais”, afirmou Sandra Nóbrega, directora do TMBD, que destacou alguns dos espectáculos como ‘A Farsa de Inês Pereira’, o projecto ‘Escuto’, entre outros.

A temporada inclui 17 coproduções com entidades parceiras e envolverá 525 artistas. Na ocasião, a também responsável pelo Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal destacou ainda a continuidade do projeto de mediação cultural ‘Escuto – Espaço Cultural para Todos’, que procura aproximar o público da programação artística e cultural daquele que é o quinto teatro mais antigo do país.

A apresentação contou também com a presença da vereadora Ana Bracamonte que realçou a “carga histórica” do TMBD.

“Essa carga histórica dá-nos muito orgulho e muita alegria, mas também acarreta uma enorme responsabilidade: uma responsabilidade com a nossa história e com o nosso passado, para garantirmos um presente e um futuro de uma cultura acessível, uma cultura inclusiva para todos, onde todos encontrem um espaço”, sublinhou a vereadora.

A cerimónia encerrou com uma homenagem a Ana Paula Ribeiro, espectadora assídua do teatro que, visivelmente comovida, agradeceu o prémio e que em poucas palavras expressou a sua paixão pela cultura e pelo próprio espaço.