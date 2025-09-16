Dinarte apresenta cheque-cirurgia como novidade para Porto Moniz

Dinarte Nunes, do PSD/CDS, colocou o cheque-cirurgia no centro das novidades do seu programa eleitoral à Câmara do Porto Moniz, defendendo-o como solução imediata para reduzir as listas de espera no Serviço Regional de Saúde.

“Temos um problema gravíssimo na Madeira: o hospital não consegue dar resposta a todos os doentes que precisam de cirurgia. O cheque-cirurgia já estava no programa do PSD há quatro anos e é um compromisso que agora queremos cumprir”, afirmou no debate da TSF-Madeira.

A medida, explicou, permitirá que os munícipes realizem as suas operações em tempo útil, através de unidades privadas ou convencionadas. “O que está no nosso manifesto é para cumprir conscientemente. Vamos patrocinar as cirurgias para que as pessoas sejam atendidas quando precisam”, assegurou.

O social-democrata lamentou ainda que a proposta tenha sido rejeitada pelo atual executivo. “Infelizmente, não só não copiaram a medida, como votaram contra quando foi apresentada em reunião de Câmara. Isso mostra que colocaram interesses políticos acima do interesse da população”, criticou.

Para além da saúde, Dinarte Nunes reafirmou a habitação como prioridade absoluta, comprometendo-se a lançar de imediato o programa Primeiro Direito no concelho, e apontou soluções para problemas antigos como o estacionamento no Seixal e na vila de Porto Moniz.