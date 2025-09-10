'Jaime Moniz' dá boas-vindas aos alunos do 10.º ano

A véspera do arranque do novo ano lectivo na Escola Secundária Jaime Moniz ficou marcada pela recepção aos alunos do 10.º ano de escolaridade. Centenas de jovens participaram, esta manhã, numa sessão organizada pelo Conselho Executivo, onde tiveram o primeiro contacto com os respectivos directores de turma e conheceram os espaços que irão frequentar ao longo dos três anos do ensino secundário.

Como em todos os recomeços, a curiosidade dominou o olhar dos estudantes, que deixaram para trás o terceiro ciclo do ensino básico e preparam agora um novo projecto de vida. O reencontro com colegas e a descoberta de novas amizades começaram a ganhar forma neste dia de integração.

A presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, assegurou aos alunos e a alguns pais presentes que estão numa escola de prestígio, com tradição e inovação, preparada para acolher os novos estudantes e acompanhá-los no seu percurso académico. Sublinhou que o Liceu assenta nos pilares do humanismo e da escola inclusiva, sendo uma janela de oportunidades formativas aberta a todos, com um corpo docente competente e uma diversidade de actividades extracurriculares que contribuirão para o enriquecimento pessoal e académico dos jovens.

A responsável destacou igualmente os resultados das candidaturas ao ensino superior, referentes a Agosto de 2025, classificando-os como muito positivos. Dos 303 candidatos, mais de duas centenas garantiram colocação em universidades, sendo 34 admitidos no curso de Medicina. Para Ana Isabel Freitas, estes números reflectem um caminho de excelência e de rigor que a escola pretende continuar a trilhar, ajudando os alunos a definirem projectos de vida adequados a um mundo em constante mudança.

Os estudantes encheram a sala de conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa, onde também ouviram o testemunho do presidente da Associação de Estudantes, Miguel Barata. Recordando o seu primeiro dia de aulas na instituição, incentivou os novos colegas a viverem intensamente a experiência escolar, acreditando que o Liceu lhes proporcionará momentos marcantes. O dirigente associativo deixou ainda a porta aberta da Associação, lembrando que é um espaço dos alunos e para os alunos, frisando que, nas suas palavras, “todos somos iguais e valemos o mesmo”.

Após a sessão, os alunos foram encaminhados para as salas de aula, onde tiveram o primeiro acolhimento com os directores de turma e conheceram em detalhe os principais espaços escolares.

O ano lectivo inicia-se oficialmente esta sexta-feira, estando já tudo preparado para o desafio de levar os jovens a descobrir o mundo a partir da sala de aula.