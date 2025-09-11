Dinarte Nunes promete transporte gratuito para residentes no Porto Moniz

O candidato da coligação PSD/CDS 'Mais e melhor para o Porto Moniz' à presidência da Câmara Municipal, Dinarte Nunes, anunciou que, caso vença as eleições de 12 de Outubro, vai implementar de imediato um serviço de transporte gratuito para todos os residentes nas deslocações dentro do concelho.

A medida, que contará numa primeira fase com uma carrinha já reservada para o efeito, pretende, segundo o candidato, “garantir que as pessoas que vivem no Porto Moniz se sintam mais acompanhadas e encontrem, na autarquia, as respostas que por vezes lhes faltam no dia-a-dia”.

Dinarte Nunes sublinha que, para além da manutenção e reforço dos apoios sociais, considera “essencial apostar em medidas concretas que façam a diferença na vida das pessoas e na gestão do quotidiano das famílias que residem no concelho”.

O candidato lembra que “muitos idosos necessitam de deslocar-se ao médico ou à farmácia para comprarem os seus medicamentos e não têm transporte próprio” e que também há trabalhadores que enfrentam “constrangimentos de vária ordem” para chegarem aos seus postos de trabalho. A disponibilização do novo serviço, garante, visa colmatar estas necessidades identificadas durante a auscultação feita no terreno e constitui um compromisso do Manifesto Eleitoral da coligação.

“Esta é também uma forma de aliviar os encargos financeiros das nossas famílias, promovendo, ao mesmo tempo, uma maior mobilidade dentro do concelho e garantindo que ninguém fica para trás por não ter transporte próprio ou meios para tal”, concluiu o candidato.