Lar do Porto Moniz já concretizou 20% das obras financiadas pelo PRR

As obras de requalificação do Lar do Porto Moniz, gerido pela Fundação Mário Miguel, já contam com cerca de 20% do financiamento aprovado executado, o que corresponde a 624 mil euros.

O projecto, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), representa um investimento global de 3,1 milhões de euros e está a ser desenvolvido em nove fases, de forma a garantir o funcionamento contínuo da instituição.

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves, visitou hoje, as obras de requalificação do Lar do Porto Moniz que é gerido pela Fundação Mário Miguel. A comitiva foi recebida pela administradora da instituição, Maria Luísa Pessanha Rodrigues.

O projecto tem como objectivo a requalificação profunda da infra-estrutura, a reorganização funcional dos espaços e a modernização dos equipamentos. Com esta intervenção, a capacidade do lar aumenta de 30 para 36 vagas residenciais, através da adaptação de áreas anteriormente destinadas a outros fins em dois quartos triplos, sem comprometer a oferta de espaços técnicos ou ocupacionais.

Durante a visita, foi possível constatar os melhoramentos já concluídos, entre os quais se destacam a substituição de revestimentos, a modernização das instalações sanitárias, a reorganização dos espaços técnicos e sociais e o reforço da acessibilidade. A Fundação Mário Miguel apresentou ainda projectos complementares, como a criação de um forno a lenha para confecção de pão e a elaboração de um livro de receitas tradicionais, iniciativas que procuram valorizar a cultura local e promover a ligação intergeracional.

A administradora sensibilizou a secretária Regional e a presidente do ISSM para a importância de, no futuro, se estudar um eventual aumento da capacidade do lar, nomeadamente através de apoios ao abrigo do Portugal 2030.

Num gesto simbólico, as colaboradoras da instituição aproveitaram o momento para homenagear Maria Luísa Pessanha Rodrigues, que hoje completa seis anos de liderança à frente da Fundação.

Na ocasião, Paula Margarido destacou "a relevância desta intervenção, que assegura melhores condições de conforto, segurança e dignidade aos residentes, reforçando a rede regional de respostas sociais dirigidas à população idosa". A governante elogiou ainda "o dinamismo da Fundação Mário Miguel, que vai além da resposta assistencial, valorizando os utentes enquanto cidadãos com histórias, afetos e saberes a partilhar". E concluiu com uma nota de proximidade: "Aqui percebe-se que há amor".

O momento contou também com a actuação do grupo de utentes 'Sorrisos do Norte', que apresentou coreografias preparadas nas actividades ocupacionais, enchendo o lar de alegria e partilha.