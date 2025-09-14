Santa do Porto Moniz recebeu competição regional de Orientação de equipas

O sítio da Santa do Porto Moniz recebeu ontem a 2.ª Etapa da Taça da Madeira de Orientação de equipas, numa organização do Clube Aventura da Madeira.

A prova 'Orientação Aventura Porto Moniz' teve 1h20 de tempo limite para os escalões de competição e para o percurso Aberto 2, e um percurso de 1h para os escalões de formação e para o percurso aberto 1, ambos os percursos com 30 postos de controlo, de acordo com a organização.

A partida em simultâneo numa junção de caminhos, nas proximidades do campo de futebol da Santa do Porto Moniz, mostrou as múltiplas estratégias das equipas que seguiram em todas as direcções.

Nos escalões de competição, destaque para o absoluto masculino, onde a equipa do Clube Aventura da Madeira formada por Miguel Gonçalves e Vítor Barreiro, venceram categoricamente após controlarem 29 dos 30 postos de controlo, somando 265 pontos.

No escalão absoluto feminino, a vitória foi para a dupla do Clube Escola do Estreito formada por Sofia Santos e Vanessa Caíres, com 140 pontos, e no escalão absoluto de equipas mistas, a vitória coube à Arca da Ajuda, com Juliano Silva, José Abreu e Anna Afonso, que obtiveram 197 pontos. Concluíram a prova 52 equipas, que envolveram 120 praticantes de 12 clubes.

Todos os resultados podem ser consultados aqui