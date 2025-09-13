Cinco urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas no fim-de-semana

Cinco serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados este fim de semana, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as escalas, estão hoje encerradas as urgências destas especialidades no Hospital de Portimão (obstetrícia), no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, no Hospital São Bernardo, em Setúbal, no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e no Hospital de Abrantes.

No domingo, está prevista a reabertura da urgência de obstetrícia do Hospital de Portimão e o encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira.

Mantêm-se encerradas neste dia as urgências destas especialidades nos hospitais do Barreiro, Setúbal, Portimão e Abrantes, segundo as escalas consultadas pela agência Lusa às 07:45 de hoje.

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Santo André, em Leiria, vão estar condicionados durante o dia de hoje, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

As urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira também estão com constrangimento durante o fim de semana, dando resposta apenas a casos encaminhados pelo INEM, o mesmo acontecendo no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 20:00 e as 24:00.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que estão hoje abertos 128 serviços de urgência em todo o país, a que se juntam 31 de Ginecologia e Obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e fins de semana prolongados, como acontece esta semana.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.