Parte do terminal 4 do aeroporto de Heathrow encerrado devido a incidente

A zona de check-in do Terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrada e evacuada na devido a um incidente relacionado com a possível presença de material perigoso.

De acordo com o principal aeroporto internacional do Reino Unido, citado por agências internacionais, a intervenção dos serviços de emergência obrigou à retirada de passageiros da área afetada, tendo sido prestada assistência no local.

O aeroporto pediu aos viajantes que evitassem deslocar-se ao Terminal 4, assegurando que os restantes terminais continuavam a funcionar normalmente.

Testemunhas relataram à AP a presença de multidões de passageiros com bagagem no exterior do terminal, enquanto os bombeiros atuavam na ocorrência.

O Corpo de Bombeiros de Londres esclareceu que a evacuação foi feita por precaução.