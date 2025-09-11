Levada do Porto do Castelo encerrada devido a trabalhos

O percurso pedestre PR3 Levada do Pico do Castelo (Camacha-Capela da Graça), no Porto Santo, encontra-se temporariamente encerrado devido a trabalhos.

Segundo o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), a Águas e Resíduos da Madeira, no âmbito da empreitada de ‘Renovação das redes de abastecimento de água do Porto Santo com vista à redução de perdas - PRR P8 (4.ª Fase, encontra-se a realizar trabalhos de substituição das condutas adutoras existentes da Rede de adução na passagem pedonal da levada coincidente com o percurso pedestre PR 3.

A levada irá permanecer encerrada até à conclusão dos trabalhos.