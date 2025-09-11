Irão diz que existe material nuclear debaixo das instalações destruídas por Israel

O Irão disse hoje que existe material nuclear enriquecido "debaixo dos destroços" das instalações atingidas durante a guerra com Israel em junho.

Durante o conflito com Teerão, que durou 12 dias, Israel efetuou centenas de ataques contra instalações militares e nucleares, matando cientistas ligados ao programa nuclear iraniano e oficiais de alta patente.

Israel argumentou que atacou o Irão para impedir a construção uma bomba atómica.

Teerão negou as acusações e retaliou com mísseis e 'drones' contra Israel, atacando a maior base dos Estados Unidos (EUA) no Médio Oriente, no Qatar.

Os EUA bombardearam instalações nucleares no Irão em 22 de junho e anunciaram um cessar-fogo dois dias depois.

Desde o cessar-fogo, responsáveis e comandantes militares iranianos têm afirmado que o país está pronto para um novo confronto, sem, no entanto, procurar a guerra.

Mais de mil pessoas foram mortas no Irão durante o conflito de junho, segundo as autoridades iranianas.

Israel registou 28 mortos devido aos ataques iranianos.

Há meses que o Ocidente tenta renegociar um tratado para regular o programa nuclear, apesar das suspeitas de que o Irão procura adquirir armas nucleares, o que o país nega.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o Irão é o único Estado sem armas nucleares a enriquecer urânio a um nível elevado (60%), muito acima do limite de 3,67% estabelecido pelo tratado.

O Irão suspendeu em julho a cooperação com a AIEA por a agência não ter condenado os ataques israelitas e norte-americanos a instalações nucleares no país.