Forças norte-americanas neutralizam petroleiro iraniano que tentou romper bloqueio

As Forças Armadas norte-americanas adiantaram ontem que dispararam sobre um petroleiro de bandeira iraniana que tentou romper o bloqueio imposto por Washington aos portos iranianos, com o objetivo de "neutralizar o seu leme".

"As forças norte-americanas que operam no golfo reforçaram as medidas de bloqueio neutralizando um petroleiro de bandeira iraniana, sem carga, que tentava navegar em direção a um porto iraniano na quarta-feira, às 09:00, hora de Washington (14:00 em Lisboa)", indicou o Comando Central dos EUA (Centcom) na rede social X.

Segundo a mesma fonte, depois de a tripulação do Hasna "ignorar repetidas advertências, as forças norte-americanas neutralizaram o leme do petroleiro disparando vários tiros" de uma aeronave lançada do porta-aviões USS Abraham Lincoln, posicionado na região.

O Centcom detalhou ainda que "o Hasna já não está a caminho do Irão".

Esta é a segunda vez que os Estados Unidos intervêm para neutralizar uma embarcação iraniana que não estava a cumprir o bloqueio imposto em 13 de abril, após o fracasso da primeira ronda de negociações com Teerão.

Em 19 de abril, as forças norte-americanas, desta vez a operarem a partir de um contratorpedeiro, alvejaram a casa das máquinas do Touska após ordenarem a evacuação da tripulação, inutilizando assim o navio.

Enquanto o bloqueio aos portos iranianos continua, Donald Trump anunciou na terça-feira a suspensão da operação norte-americana "Projeto Liberdade", lançada apenas 48 horas antes para permitir a passagem de centenas de navios presos no Golfo Pérsico pelo Estreito de Ormuz, "dado o progresso significativo alcançado no sentido de um acordo abrangente e definitivo com a liderança iraniana".

Teerão bloqueou aquela via marítima estratégica desde o início da guerra, afetando o comércio internacional de hidrocarbonetos. Por seu lado, Washington mantém um bloqueio aos portos iranianos desde 13 de abril.

Mas o Presidente norte-americano aumentou hoje a pressão sobre o Irão, ameaçando bombardear o país com "uma intensidade muito maior do que antes" caso os seus líderes não chegassem a um acordo com Washington.

Já o Irão confirmou hoje que continua a analisar a proposta dos Estados Unidos para terminar o conflito no Médio Oriente.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, citado pela agência ISNA, indicou ainda que Teerão comunicará a sua posição ao Paquistão, país que tem mediado contactos indiretos entre o Irão e os EUA.