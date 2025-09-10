 DNOTICIAS.PT
Jovem de 22 anos morre na sequência de um acidente de mota

Vítima foi a óbito no Hospital Central do Funchal

Um jovem de 22 anos morreu esta quarta-feira, 10 de Setembro, na sequência de um acidente de mota na Via Expresso 4, que liga a Ribeira Brava a São Vicente.

O alerta à Protecção Civil foi dado pelas 17h35, mobilizando para o local os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, com três operacionais.

A equipa prestou os primeiros socorros à vítima que estava em paragem cardiorrespiratória e apresentava um corte profundo num membro inferior. Após ser estabilizado, o jovem foi transportado com pulso, mas sem consciência, até ao Centro de Saúde local, tendo sido posteriormente encaminhado para o Hospital Central do Funchal, onde foi a óbito. 

Segundo foi possível apurar, a vítima terá embatido de mota num outro veículo e foi projectada, embatendo violentamente num dos pilares que sustentam a Via Rápida. 

