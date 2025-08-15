Exposição internacional de fotografia 'Luzes Partilhadas' chega ao Funchal em Setembro

A prestigiada associação internacional United Photo Press (UPP) celebra 35 anos de história com a inauguração da exposição de fotografia itinerante 'Luzes Partilhadas' (em inglês: 'Shared Lights'), que abre ao público, no dia 5 de Setembro, pelas 17h30, no Museu de Eletricidade do Funchal. A entrada é livre.

A mostra reúne imagens icónicas e obras inéditas de fotógrafos de diferentes países, refleCtindo o espírito colaborativo e a diversidade visual que marcam a UPP desde a sua fundação, em 1990. A luz — elemento essencial da fotografia — é aqui apresentada como metáfora de conhecimento, memória e partilha, ligando gerações e geografias.

Paralelamente à exposição, será também lançado o livro comemorativo dos 35 anos da United Photo Press, uma obra que reúne imagens históricas e contemporâneas, celebrando o percurso e a evolução da fotografia ao longo destas três décadas e meia.

No mesmo evento, a UPP em parceria com a Associação Madeirense Arca d’Ajuda, vai inaugurar a exposição e entrega de prémios da VI Maratona Fotográfica, distinguindo com mais de mil euros em prémios os vencedores das várias categorias assim como todos os participantes. Este evento conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Freguesia de São Martinho, do Museu de Eletricidade do Funchal e da Associação Madeirense Arca d’Ajuda.

A exposição segue, em Outubro, para o Atelier do Estúdio de Criação Artística, integrado no Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, situado no emblemático Largo do Corpo Santo.

A UPP

A United Photo Press é uma associação internacional de prestígio, que congrega fotógrafos, jornalistas, artistas e criadores de conteúdos, com presença consolidada em múltiplos países ao longo dos seus 35 anos de existência. Ao longo deste percurso, marcado por excelência e inovação, a UPP tem desenvolvido projetos de relevo nas áreas das exposições fotográficas, publicações, imagem e comunicação, celebrando, acima de tudo, a arte da fotografia em todas as suas dimensões.

Do Japão a Nova Iorque, da Rússia à Madeira, a United Photo Press tem inscrito o seu nome na cena cultural global, promovendo talentos e eventos que se distinguem pela qualidade, rigor profissional e paixão. Este histórico de triunfos internacionais fortalece a sua missão de ser um farol de criatividade e partilha no universo da fotografia contemporânea.