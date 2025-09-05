Médico fala em desmistificar a “complicação mais frequente da gravidez”

Um aborto espontâneo é uma perda involuntária de uma gravidez, “que acontece, de acordo com algumas definições, antes das 20 ou 24 semanas”, começou por explicar o médico Carlos Macedo, referindo que, no entanto, a definição que reúne mais consenso fixa este acontecimento antes das 24 semanas de gestação, excluindo as gravidezes ectópicas, que são as que acontecem fora do útero e também as gravidezes molares, que são resultado de fecundações anómalas.

São a complicação mais frequente da gravidez. Em cada seis gravidezes, uma acaba por acontecer um aborto espontâneo, ou seja, temos 15% de prevalência destes abortamentos. Carlos Macedo, médico especialista em ginecologia e obstetrícia

Na entrevista à rubrica semanal, presente no canal do DIÁRIO, no YouTube, o médico falou do impacto físico e mental da perda gestacional, reforçando a importância do acompanhamento psicológico, que de acordo com o mesmo, é disponibilizado, mas muitas vezes recusado pelo casal no momento da notícia, “por acharem que não é necessário ou não têm sequer energia para aceitar esse apoio naquele momento e, mais tarde, quando necessitam, acabam por não ter coragem de ir, activamente, à procura .”

“Muitas vezes temos de ser proactivos e continuar a oferecer a estes casais e, se calhar, numa consulta de reavaliação, voltar a perguntar se precisam do apoio psicológico, para que possam viver este luto gestacional de uma forma mais saudável e recuperar desta situação”, referiu Carlos Macedo, explicando ainda a importância de outras ferramentas, como grupos de apoio, moderados por profissionais de saúde, como “Pais Coragem”, presente no Facebook.



O médico referiu quais são os sintomas mais frequentes durante um processo de abortamento espontâneo e, quando é que o sangramento, em pequenas quantidades, é normal no primeiro trimestre da gravidez.

Assista à entrevista para ficar a saber se existe uma idade aconselhada para engravidar, se deve anunciar a gravidez apenas depois dos três meses de gestação e, o que pode ser feito para desmistificar este tema que apesar de ser tão frequente, ainda é tão pouco falado.