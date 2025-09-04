PSD, Chega e CDS-PP cancelam eventos políticos no fim de semana

O PSD cancelou hoje a convenção autárquica agendada para domingo, o Chega uma manifestação e o CDS-PP a sua rentrée política, ambas previstas para sábado, após o acidente mortal com o elevador da Glória, em Lisboa.

"Face à tragédia que vitimou mais de uma dezena de pessoas na queda do Elevador da Glória em Lisboa, o PSD decidiu cancelar a realização da Convenção Nacional Autárquica, que estava agendada para o próximo domingo, no Porto", indicou em comunicado o partido que lidera o Governo.

Na sequência do acidente, o CDS-PP, que também integra o executivo, anunciou o cancelamento da sua rentrée política, prevista para sábado em Vale de Cambra.

O líder do partido, Nuno Melo, desmarcou igualmente toda a sua agenda partidária até segunda-feira.

O CDS-PP ia fazer a sua `rentrée´ política no sábado, com um "lanche-convívio" em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro. A iniciativa ia contar com intervenções do líder do partido, do candidato centrista à Câmara Municipal de Vale de Cambra, Martins Silva, e da líder da Juventude Popular, Catarina Marinho.

Também para sábado estava prevista uma manifestação convocada pelo Chega "contra o travão à lei de estrangeiros", que iria arrancar do Centro de Congressos de Lisboa, e terminaria em frente ao Palácio de Belém.

"Devido à tragédia ocorrida no elevador da Glória e ao luto oficial entretanto decretado, o Chega decidiu adiar a manifestação que estava agendada para o próximo sábado, em Lisboa, relativamente à lei de estrangeiros", indicou o partido numa nota divulgada hoje.

Esta manifestação esteve inicialmente prevista para 24 de agosto e já tinha sido adiada uma vez devido aos incêndios.

Para este fim de semana mantêm-se para já agendadas a convenção autárquica do PS, em Coimbra, a Festa do Avante!, do PCP, no Seixal, e o 16.º Congresso do Livre, no Porto.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que se cumpre hoje. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal, entre hoje e sábado.