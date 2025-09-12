Hugo Canas Simião, psiquiatra e somnologista, certificado pela European Sleep Research Society, começou por adiantar, em entrevista à rubrica semanal DIÁRIO-Saúde, que o sono ainda não é encarado com a devida seriedade, apesar de Portugal surgir como segundo país da Europa com maior prevalência de doença psiquiátrica.

Temos uma das maiores prevalências de doenças psiquiátricas a nível europeu e, naturalmente, as perturbações do sono surgem quase de “mãos dadas” - sobretudo a insónia, que será a mais frequente- com as perturbações psiquiátricas. A insónia surge muitas vezes como um sintoma e não uma perturbação por si e, é difícil de quantificar estatisticamente, mas contribui, certamente, para que haja um problema significativo. Hugo Canas Simião, psiquiatra e somnologista

O profissional de saúde, formado ainda em terapia cognitivo-comportamental e em Psicologia do Sono, explicou que a privação de sono está associada a uma série de consequências, “não só ao nível da saúde mental, mas física de uma forma geral, porque afecta todos os órgãos e sistemas”.

O especialista em saúde mental, enumerou os erros mais comuns na hora de melhorar o sono por conta própria, tais como deitar-se mais cedo para compensar as poucas horas de sono da noite anterior ou a insistência em se manter na cama quando não consegue adormecer.

Hugo Canas Simião, num tom mais leve, esclareceu vários mitos antigos, como se o café tira realmente o sono, se fumar ou consumir álcool ajuda a relaxar antes de dormir e qual é a explicação para o bocejo ser “contagioso”.

O médico psiquiatra deixou ainda alguns exemplos de publicações virais que prometem melhorar milagrosamente o sono, mas que não correspondem à verdade, contribuindo, desta forma, para um aumento da desinformação em torno do tema.

Ao DIÁRIO-Saúde, deu a conhecer em que consiste o divórcio do sono e como tem melhorado a vida de vários casais, apesar de ainda haver alguma resistência à ideia em Portugal.

