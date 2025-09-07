Força Aérea transportou cinco doentes no fim-de-semana

A Força Aérea Portuguesa efectuou três missões aeromédicas de urgência na Região Autónoma da Madeira, este fim-de-semana, com recurso à aeronave C-295M da Esquadra 502 – ‘Elefantes’, baseada no Aeródromo do Porto Santo.

No sábado à noite, dois pacientes foram transferidos do Porto Santo para a Madeira. Já na manhã deste domingo, uma nova operação assegurou o transporte de outros três doentes em estado clínico urgente.

As missões foram divulgadas esta tarde pela Força Aérea através da sua conta oficial na rede X.