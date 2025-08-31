Teleférico das Achadas da Cruz encerrado na próxima semana

O teleférico das Achadas da Cruz vai estar encerrado na próxima semana, entre os dias 1 e 5 de Setembro.

Segundo o município do Porto Moniz, a infraestrutura vai estar encerrada devido a trabalhos de manutenção.

O município dá conta ainda de que neste período “serão atendidas as necessidades pontuais dos agricultores, sendo que, para tal, é necessário que os mesmos contactem antecipadamente o presidente da junta de freguesia local”.