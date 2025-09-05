Machico torna-se ‘capital’ do bandolim este fim-de-semana

‘Machico Capital do Bandolim’ arranca esta sexta-feira em Machico. Esta iniciativa da Tuna de Câmara de Machico presta homenagem ao falecido padre Martins Júnior, que, durante muitos anos, promoveu o ensino/aprendizagem da música, particularmente do bandolim, entre as gentes da Ribeira Seca.

Um dos destaques desta primeira edição vai para as duas masterclasses orientadas pelo jovem bandolinista italiano Eugenio Palumbo, no Centro Cívico e Social Ribeira Seca.

Mas haverá mais sessões dedicadas à técnica, interpretação e prática de conjunto no bandolim, cujo arranque está apontado para as 9 horas de hoje, prolongando-se dia fora, até às 18 horas. Amanhã, esta dinâmica volta a marcar a jornada cultural naquela localidade.

O músico italiano tomado por ‘cabeça-de-cartaz’ do evento vai actuar como solista convidado no concerto de encerramento, às 18 horas, assinalando o aniversário da Tuna de Câmara de Machico, no Fórum Machico.

O programa do concerto de encerramento promete uma viagem musical que inclui obras contemporâneas, peças do repertório clássico e composições do Padre José Martins Júnior, figura histórica homenageada nesta edição inaugural. Todos os concertos têm entrada livre.

Antes disso, amanhã, além das masterclasses, acontece, às 19h30, o concerto 'Bandolim e Guitarra' no histórico Forte de Nossa Senhora do Amparo, com interpretação de Francisca Abreu e João Monteiro.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

09h30 – arranque do Blandy’s Wine Festival 2025, na Blandy’s Wine Lodge.

17h30 - exposição internacional de fotografia ‘Luzes Partilhadas’ (Shared Lights), que assinala os 35 anos da United Photo Press (UPP), no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

18h00 – início de mais um dia de Expo Porto Santo, com animação e gastronomia.

19h00 - 5.ª Edição da Noite Branca, em Machico, no Largo da Praça.

20h00 - 13.ª edição do Festival Meo Sons do Mar, com Miguel Araújo e os NAPA, no Parque de Santa Catarina.

Calema, Miguel Araújo e Napa no Meo Sons do Mar 2025 Calema, Miguel Araújo e Napa são os artistas que este ano irão actuar no Festival Meo Sons do Mar, que decorre nos dias 5 e 6 de Setembro, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

21h00 - Festas Ponta do Sol 2025 com Elisa e Diogo Piçarra (23 horas).

21h30 - Projecto Trégua apresenta documentário ‘Trégua’, de André Moniz Vieira, no auditório ao ar livre da Casa da Cultura de Santa Cruz.

22h30 - Festa do Senhor Bom Jesus, na Ponta Delgada, com o cantor Álvaro Florença, seguido de discoteca com DJ Daniel Caires.

Efemérides

1877 - O astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli desenha o primeiro mapa de Marte.

1882 - Celebração do primeiro 'Labor Day', Dia do Trabalhador, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1929 - Aristide Briand, chefe do Governo francês, propõe à assembleia da Sociedade das Nações a constituição dos Estados Unidos da Europa.

1946 - O pedido de entrada de Portugal na Organização das Nações Unidas (ONU) não é aceite pela Assembleia Geral devido ao regime ditatorial do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

Foto DR

1972 - O grupo palestiniano Setembro Negro invade a Vila Olímpica de Munique, na Alemanha, fazendo nove reféns da delegação israelita. Os Jogos Olímpicos são suspensos. Morrem 11 atletas.

1977 - É lançada do Cabo Canaveral, Florida, Estados Unidos, a bordo de um foguete Titan-Centau, a sonda espacial norte-americana da NASA Voyager 1.

1997 - Morre, aos 87 anos, a madre Teresa de Calcutá, fundadora da congregação das Missionárias da Caridade.

Foto DR/Arquivo

2005 - O comissário Europeu Peter Mandelson e o ministro do Comércio chinês, Bo Xilai, assinam em Pequim, China, um acordo que permitirá desbloquear os milhões de peças de têxteis chineses presos nos portos europeus. O novo acordo renegoceia as quotas de exportação dos têxteis chineses para a União Europeia.

2011 - O ex-primeiro-ministro da Islândia, Geeir Haarde, começa a ser julgado num tribunal em Reiquiavique, acusado de negligência grave devido ao colapso do sistema financeiro do país em 2008.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia, após o Conselho de Ministros extraordinário, um pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto do aumento do custo de vida, decorrente da guerra na Ucrânia, no valor global de 2.400 milhões de euros.

Foto DR/Arquivo

