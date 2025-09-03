'Trégua" de André Moniz Vieira para ver sexta-feira em Santa Cruz

O projecto Trégua - Práticas Artísticas para a Reinserção Social, promovido pela Casa invisível - Associação Cultural, no Estabelecimento Prisional do Funchal , em parceria com a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira, apresenta pela primeira vez no município de Santa Cruz o documentário 'Trégua', de André Moniz Vieira.

A sessão, de entrada gratuita, terá lugar esta sexta-feira, 5 de Setembro, pelas 21h30 no auditório ao ar livre da Casa da Cultura de Santa Cruz.

O evento é o resultado de uma recente parceria pontual entre autarquia de Santa Cruz e a Casa Invisível, que reúnem agora forças para promover a reinserção social através da arte neste município.

Este registo documental - premiado internacionalmente no Internacional Film Festival 'Prison Movie', na Polónia - é um olhar sobre os 10 meses de trabalho entre 5 artistas e 12 homens em reclusão. "Uma experiência transformadora para todos os intervenientes, que a equipa Trégua pretende partilhar com a comunidade regional, cumprindo um dos seus objetivos: aproximar a sociedade civil da realidade prisional, desmistificando preconceitos em relação à vida em reclusão e ao contributo que estas pessoas podem dar às comunidades envolventes", refere nota enviada.

A projecção do documentário será seguida de uma conversa aberta à participação de todos, subordinada ao tema 'O que pode a arte em contexto prisional?', que contará com a presença do realizador e de participantes do projecto.

Este projecto, que se iniciou em Março de 2022, incluiu já 14 homens e 8 mulheres privadas de liberdade. Ao longo deste ano de 2025, naquela que é a quarta temporada, os trabalhos acontecem com um grupo de 7 homens privados de liberdade e 14 estudantes universitários da Licenciatura em Artes Visuais da Universidade da Madeira.

O Trégua 2025 conta com o apoio do PARTIS & Art for Change, uma iniciativa conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação 'La Caixa'.