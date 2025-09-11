Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Visão:

- "Dino d'Santiago: 'Sou mais português do que quase todos os portugueses que conheço'"

- "Tragédias. Como os políticos lidam com a culpa"

- "Inteligência artificial. O novo jogo de poder que vai mudar o mundo"

- "Ambiente. A corrida pelos milhões do capitalismo verde"

- "Se7e. Azeitão. Passeio entre o passado e o futuro"

Diário de Notícias:

- "Plano de investimento de 2% do PIB em Defesa soma capacidades para o Exército, Marinha e Força Aérea"

- "Pelo menos 19 drones russos violaram o espaço aéreo polaco"

- "Tensão. Teste à defesa da NATO horas antes de se iniciar exercício militar russo"

- "Drones na Polónia. Acidental ou intencional? Seis opiniões sobre o 'incidente'"

- "EUA. Influenciador pró-Trump Charlie Kirk morre baleado em evento no Utah"

- "Educação. Novo ano letivo com um 'passo atrás' no digital e os problemas habituais"

- "Negociação. Governo desiste de duas medidas sobre parentalidade na reforma laboral"

- "André Moz Caldas. 'Lamento que o presidente Moedas tenha desaparecido da Assembleia'"

- "Atletismo. A maior comitiva de sempre em Mundiais ambiciona mais do que medalhas"

- "Teatro. 'Nariz de Cleópatra, pois claro!'. Uma viagem ao passado na procura da felicidade e riqueza"

Correio da Manhã:

- "Violência doméstica. Gravações tramam ator de novelas [Nuno Homem de Sá]"

- "Acidente. 'Cérebro' do elevador da Glória sem qualquer proteção"

- "Juízes em guerra com processo Sócrates"

- "NATO em alerta. Drones russos entram na Polónia"

- "Benfica. Balanço com jogadores tem buraco de 22 milhões"

- "Esperança. Estudo aponta Sporting como provável campeão"

- "Datas. Liga decide polémico Arouca-FC Porto"

- "Drama. Revolta no Nepal apanha turistas portugueses"

- "Habitação. Rendas sobem 2,24% no próximo ano"

Público:

- "Polónia acusa Rússia de violar espaço aéreo e expõe risco de 'conflito aberto'"

- "Austeridade. Vaga de protestos em França resulta em quase 500 detenções"

- "Entrevista. José Luís Carneiro e o OE: 'Governo tem de decidir se quer ficar no colo do Chega'"

- "40 anos de Alcafache. Imagens inéditas recuperam memória do pior acidente ferroviário em Portugal"

- "Mercado de trabalho. Sem as contribuições dos imigrantes, receitas da Segurança Social cairiam 12%"

- "Política monetária. Fim do ciclo de descida de juros ganha cada vez mais força"

- "União Europeia. Acordo de Associação com Israel em vias de ser suspenso"

- "Elevador da Glória. Valor de contrato de manutenção desceu 2% no último triénio"

- "Presidenciais. Catarina Martins avança contra 'os homens do costume'"

Jornal de Notícias:

- "Advogada pôs droga no carro de ex-clientes e chamou a polícia"

- "Família de menino que morreu no treino sem direito a indemnização"

- "Reportagem. 40 anos depois da tragédia de Alcafache nada preenche o 'vazio'. As memórias de quem viveu o maior desastre ferroviário do país"

- "Viana do Castelo. Gestão municipal dos transportes divide candidatos"

- "Aveiro. Mãe admite ter dado estalada a rapaz que andou 12 km pelo mato"

- "Drones russos. 'Solidários mas não belicistas', defende Marcelo"

- "Porto. Estudantes em protesto contra preço 'exorbitante' no alojamento"

- "Assédio sexual. António Capelo diz-se alvo de 'linchamento público'"

- "Seleções. Benfica foi o clube com mais atletas na jornada mundial"

Negócios:

- "Governo vai rever propostas de parentalidade da lei laboral"

- "Dona da Guloso 'ativamente' à procura de aquisições"

- "10 pontos-chave do discurso sobre o estado da União [Europeia]"

- "BCE não mexe já nos juros, mas da próxima vez até podem subir"

- "Teixeira Duarte volta ao principal índice da bolsa, nove anos depois"

- "#Os Mais Poderosos 2025. #02 No espaço de pouco mais de um ano Luís Montenegro foi duas vezes a votos e, ainda que sem maioria, ganhou em ambas. Tem vários desafios pela frente: as autárquicas, o OE e as presidenciais"

Jornal Económico:

- "Protestos contra cortes orçamentais paralisam França"

- "Governo recua na lei laboral em matérias de parentalidade"

- "Europa 'tem de lutar' e deve ser 'independente'. Ursula von der Leyen"

- "Conflito militar 'mais próximo do que nunca desde a II Guerra', alerta Polónia"

- "BCE deverá manter juros inalterados nos 2%"

- "PME pedem redução do IVA em vez de corte no IRC e IRS"

- "Teixeira Duarte entra no PSI que passa a 16 títulos"

- "Catarina Martins anuncia candidatura a Belém"

- "'Tornámos a Vanguard uma referência no imobiliário'. José Cardoso Botelho. O balanço é do até agora CEO da promotora imobiliária que comprou ativos da Herdade da Comporta. Alexandre Berda vai ser o novo líder da Vanguard Properties"

Record:

- "Benfica. Bernardo é o trunfo. Noronha promete fechar transferência"

- "Benfica. Dedic pára duas semanas. Entorse traumática no joelho direito"

- "Sporting. Suárez encanta. Marcou 4 golos na estreia a titular pela Colômbia"

- "Sporting. Reportagem. Cinco jovens na formação colocados no ensino superior"

- "Liga entregou prémios. Varandas aplaude Gyokeres"

- "FC Porto. 'Estou feliz aqui', Mora esqueceu mercado"

- "Andebol. D. Bucareste 30-33 Portugal. Leão entra em grande na Champions"

- "Ciclismo. Almeida na luta. A 50 segundos de Vingegaard"

A Bola:

- "Noronha chama Bernardo Silva. 'Há um contrato à espera. Quero trazê-lo já em janeiro. E não vamos parar por aqui'. Palavra do candidato à presidência do Benfica"

- "Águias aceleraram regressos de Otamendi e Ríos, que dividiu o jato privado com o leão Suárez"

- "Lesão de Dedic não é grave"

- "FC Porto. 'Estou muito feliz no meu clube'. Rodrigo Mora já esqueceu a Arábia Saudita"

- "Kiwior treinou-se pela primeira vez no Olival"

- "Sporting. Luis Suárez volta cheio de moral. Avançado apontou um póquer ao serviço da Colômbia"

- "Andebol. Leão entra a vencer na Champions"

- "Varandas avança para novo mandato"

- "Liga. Sporting domina prémios. Gyokeres, Quenda e Rui Borges distinguidos"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Vai ser um ano bom'. Rodrigo Mora admite que tem de dar mais em termos defensivos e mostra-se otimista nas diversas frentes"

- "Alan Varela foi à Argentina e regressou sem minutos"

- "Farioli, o preferido de agosto pelos técnicos da I Liga"

- "Liga. Leão domina nos prémios. Rui Borges, Gyokeres e Quenda foram os melhores de 2024/25. Pinto da Costa, Quaresma e Nani homenageados, Pepe, Ronaldo, Martínez e reis do PSG distinguidos"

- "Sporting. Suárez embala na seleção. Colombiano marcou quatro golos num jogo"

- "Ioannidis já às ordens e a pensar na estreia"

- "Benfica. Sudakov espreita lugar no onze. Atuou pela Ucrânia na ala e ameaça Schjelderup"

- "Noronha Lopes acena com Bernardo Silva"

- "V. Guimarães. Nuno Santos também de saída. Médio a caminho da Rússia por 1,5 MEuro"