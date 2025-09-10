Supremo Tribunal de Justiça recusa liberdade imediata a homem que agrediu a mulher em Machico

O pedido de habeas corpus realizado pelo homem que, em Machico, agrediu a mulher, na presença do filho menor, foi indeferido pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Assim, o homem vai continuar em prisão preventiva, sendo possível concluir que a sua detenção e posterior prisão foi considerada legal por aquele tribunal.

O caso foi, primeiro divulgado nas redes sociais, por haver uma gravação, em princípio, de um vidoeporteiro. Depois chegou à comunicação social, tendo tido muita repercussão nacional.