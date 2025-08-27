Conheça as capas dos jornais nacionais

Sábado:

- "O resort mais secreto e luxuoso do país"

- "Oeiras. A vereadora a quem a câmara pagou Euro2300 de 'chauffer' em Las Vegas"

- "Chega. Os candidatos que chamam deus a Salazar e golpe ao 25 de Abril"

Diário de Notícias:

- "Execução da despesa na prevenção de fogos ficou 26% abaixo do previsto e no combate 23%"

- "Ciclone 'Erin'. A agitação marítima na linha do Estoril atraiu curiosos. Na foto, a Boca do Inferno"

- "Israel. 'Indefensável'. Netanyahu alvo de protestos internos e internacionais"

- "André Fernandes. Combate aos incêndios: 'Existe um excesso de competências distribuídas, o que gera sobreposições'"

- "Argentina. Carina, a irmã e 'chefa' de Milei, envolvida em caso de corrupção"

- "Ambiente. Portugal está atrasado nas metas da reciclagem de plásticos"

- "Autárquicas. PCP fez queixa à CNE por cartazes ilegais em Lisboa"

- "Livro. Quando escavar é contar histórias. Na arqueologia de Pedro Correia Silva, o passado ganha vida"

- "Filme. Helen Mirren & companhia resolvem mistérios à hora do chá"

Correio da Manhã:

- "Mãe de gémeas processa médico e pede indemnização. Suspeitas de difamação e maus-tratos psicológicos a menores"

- "Benfica-Fenerbahçe. Lage em duelo com Mourinho pelos milhões da Champions"

- "Área ardida. Fogos queimam o equivalente a 25 cidades de Lisboa"

- "Governo esquece bombeiros em publicação e revolta corporações"

- "Agressor de mulher à frente do filho detido pela PSP"

- "Pedrógão Grande. GNR descobre plantação de droga em incêndio"

- "Insultos e injúrias. Funcionária pública faz queixa-crime contra governante"

- "Trinta vítimas. Rede engana com promessas de sexo e saca meio milhão"

- "Sporting. Gregos 'esticam' Ioannidis até aos 25 milhões"

- "FC Porto. Venda de Rodrigo Mora paga três reforços"

- "Noronha Lopes ao Now. 'Amorim? Não vou desestabilizar o Benfica'"

Público:

- "Prisões estão a funcionar com menos dois mil guardas do que o previsto. Guardas prisionais em baixa variam 'entre 14% e 17%' do total. Serviços apertam fiscalização"

- "Banca portuguesa com menos incentivos para subir juros de depósitos"

- "Incêndios. Chega força inquérito mas proposta do PS também avança"

- "José de Bouza Serrano. 'Não voto no Presidente, escrevo 'viva o rei' no boletim"

- "Telemóveis nas escolas. Diretores reagem a sanções: 'Proibir não rima com educar'"

- "Gavin Newson. O governador que põe os democratas a jogar ao ataque"

- "Renúncia. Isabel Pires de Lima deixa Serralves por falta de 'confiança institucional'"

- "Festival de Cinema de Veneza. A 82.ª edição começa hoje, com apelos 'a humanismo' e uma posição sobre Gaza"

Jornal de Notícias:

- "Laboratório na Feira produzia dez quilos de cocaína por dia"

- "Isabel Pires de Lima abandona Serralves por 'falta de confiança'"

- "Ciclismo. Grande Prémio JN na estrada com percurso mais robusto e emotivo"

- "FC Porto. Pablo Rosário até 2029 e Kiwior a bater à porta"

- "Champions. Benfica à procura do prestígio e dos milhões"

- "Dívidas das casas destruídas nos fogos de 2017 só agora foram pagas"

- "Turismo. Maioria dos alunos consegue emprego em menos de um mês"

- "Imagens íntimas. Dezenas de vítimas e oito detidos em dois casos de extorsão"

- "Mau tempo. Mar faz estragos no Algarve e fecha praias no Porto"

- "Verão. Sara Sampaio na Sardenha com amigos do mundo da moda"

Negócios:

- "Estudos da alta velocidade já custaram 8 milhões à IP"

- "Verbas recorde não evitam segunda maior área ardida em 20 anos"

- "Investidores nervosos usam contas da Nvidia como teste à IA"

- "OPA à Martifer avança com pedido de registo à CMVM"

- "França à beira da crise diz não precisar de um resgate financeiro"

- "Sustentabilidade 2030. Está a surgir a nova era dos refúgios climáticos"

O Jornal Económico:

- "França junta crise política às dificuldades económicas"

- "Trump ameaça quem tentar limitar tecnológicas, mas Europa reage"

- "Preços de venda e valores de rendas em Portugal atingem novos máximos em agosto"

- "Marcelo tem dúvidas sobre reformas e avisa para criação de 'estruturas pesadas'"

- "Mota-Engil está entre as 100 maiores do mundo"

- "Novo Banco. Administração tem luz verde do BCE para novo mandato"

- "Elétricos chineses são estrelas na bolsa de Nova Iorque"

- "Isabel Pires de Lima deixa presidência de Serralves por falta de apoio do Governo"

- "Inteligência artificial e pirataria estão a ameaçar os direitos de autor?"

Record:

- "Benfica-Fenerbahçe. Dia de são receber. Entrada vale encaixe milionário"

- "Sporting. Ataque final a Jota Silva. Leões vão com tudo pelo avançado"

- "FC Porto. Três dragões à vista. Investida forte no mercado"

- "Médio assina por 4 épocas. Pablo Rosário garantido. A troco de 3,75 MEuro"

- "Central vem por empréstimo. Kiwior já não foge. Pode custar 27 MEuro"

- "Extremo de 19 anos. Rayan é aposta de futuro. Oferta é de 17 MEuro"

- "Andebol. Entrevista. André Kristensen. 'Sporting joga andebol inovador'"

A Bola:

- " Liga dos Campeões. Benfica-Fenerbahçe. Futuro nas mãos"

- "'Precisamos de paciência e inteligência para vencer' - Bruno Laje"

- "'Não temos plantel para fazer flores, mas vamos jogar...' - José Mourinho"

- "FC Porto. Pablo Rosário reforça meio-campo. Dominicano de 28 anos, ex-Nice, é a nona cara nova no plantel"

- "Sporting. Semana diabólica no mercado. Ioannidis, Harder, Yeremay, Jota Silva e Konstantelias são dossiês em aberto"

- "EuroBasket 2025. O 'underdog' vai entrar em cena. Chéquia-Portugal. 12H45"

O Jogo:

- "Benfica-Fenerbahçe. Milhões em jogo. Qualificação para a Champions vale 18,6 MEuro no imediato, pelo que é proibido falhar"

- "'Adversário tem grande qualidade, mas só penso na vitória' - Bruno Laje"

- "'O Bruno tem mil opções, é um treinador feliz' - José Mourinho"

- "Águias tentam garantir Sudakov e Marselha pressiona Florentino"

- "FC Porto. Pablo Rosário é o concorrente de Alan Varela. Médio de 28 anos chega do Nice por 3,75 MEuro e reencontra Farioli"

- "Kiwior dependente do sim do Arsenal"

- "Pepe já vê o clássico, que tem bilhetes esgotados"

- "Sporting. Harder preso por Ioannidis. Dinamarquês retido em Alvalade enquanto o grego não assinar"

- "Geny Catamo mais longe do possível ataque turco"

- "Braga. Ricardo Horta só regressa após seleções. Avançado falha duelo europeu e partida com Rio Ave"

- "Basquetebol. Portugal-Chéquia. 12H45. Viagem às origens dos nossos craques. Equipa nacional estreia-se hoje no EuroBasket"