Conheça as capas dos jornais nacionais

Visão:

- "Os dias loucos do verão quente de 1975. As histórias, as personagens, as utopias, os confrontos e... o risco de guerra total"

- "Ciência. Como o cérebro define a nossa ideologia"

- "Grande entrevista. José Luís Carneiro. 'Sei correr os 100 metros, mas sou um corredor de fundo"

- "Se7e. Tradição. As receitas de culinária das avós"

Diário de Notícias:

- "Crise em França é um problema direto de 30 mil milhões de euros para Portugal"

- "Incêndios: Governo 'ao leme' rebate críticas de 'incompetência' e 'insensibilidade'"

- "Diplomacia. Marcelo critica Trump e fala em 'ativo soviético'"

- "Fogos. A única empresa pública de gestão florestal falhou objetivos e está sem presidente há seis meses"

- "Candidatura. Decisão presidencial de Ventura presa por chegada à segunda volta"

- "Geopolítica. Tarifas Trump impulsionam normalização entre Índia e China"

- "Benfica 1Fenerbahçe 0. Akturkoglu coloca águias na fase de liga da Champions"

- "Estreias. Uma celebração cinéfila de Nova Iorque"

Correio da Manhã:

- "Dados oficiais revelam. Gastos com fogos ultrapassam três mil milhões"

- "Benfica 1 Fenerbahçe 0. Benfica voa para a Liga milionária"

- "Sporting. Jota Silva à moda de Trincão"

- "FC Porto. Dragão faz desconto de 33% por Mora"

- "Família refém. Alta tensão com sequestro no Barreiro"

- "Juros. Taxas dos Certificados de Aforro voltam a 2%"

- "100 mil professores na reforma nos próximos 25 anos"

- "Ordenados. Mudanças no IRS aumentam salários este mês"

- "Costa da Caparica. Ladrão deixa idosa quase cega em assalto a casa"

Público:

- "Programa Regressar atinge recorde em 2025. Benefício fiscal vale já 48 milhões. Até 31 de julho, o apoio tinha contemplado quase 37 mil emigrantes, denotando um aumento significativo"

- "Incêndios. Montenegro diz ter estado 'sempre ao leme' e pede 'esforços de todos' para fazer mais"

- "Indústria têxtil e de vestuário vai pagar mais de 15% de taxas para exportar para os EUA"

- "Imigração. Migrantes que chegaram ao Algarve à espera de resposta"

- "França. Bayrou vai à luta com o 'apoio total' de Macron"

- "Educação. Concurso extraordinário para professores terá 1800 vagas"

- "Futebol. Benfica ganha o direito aos milhões e ao prestígio da Champions"

- "Mostra de Veneza. Competição oficial abriu com 'La Grazia', o cinema sem dom de Paolo Sorrentino"

- "Revolução Francesa. Percurso de um rumor desvenda mistério sobre o 'Grande Medo'"

Jornal de Notícias:

- "Só este ano já foram extraditados 34 criminosos estrangeiros"

- "Barreiro. Baleou o cunhado e barricou-se em casa com a mulher"

- "Braga. Motoristas dos TUB sem folga aos fins de semana há cinco anos"

- "Porto. Comerciantes pedem que se deixe de dizer mal do Bolhão"

- "Educação. Governo abre concurso para contratar 1800 professores"

- "Montenegro não 'vestiu colete' mas recusa estar 'a leste' nos incêndios"

- "Benfica 1-0 Fenerbahçe. Desculpem qualquer coisinha. Akturkoglu garante apuramento para a Champions à custa do clube que o quer contratar"

- "FC Porto. Permanência de Mora no Dragão em suspenso até segunda-feira"

- "Eurobasket. Neemias Queta fundamental na estreia vitoriosa contra checos"

Negócios:

- "Empregos ocupados pelos estrangeiros pagam até mil euros"

- "Grosso das famílias desconta menos 130 este mês e no próximo"

- "Fundos apostam em França entre as sucessivas crises"

- "Primeiros T-Roc híbridos saem de Palmela este ano"

- "Parlamento. Debate sobre fogos entre o 'Governo ao leme' e vídeos para o TikTok"

- "Mota-Engil está 'interessada' nos portos"

Jornal Económico:

- "T-Roc renovado depois de dar 20 mil milhões"

- "Como se governa em modo concentrado e em 'open space'"

- "Montenegro ultrapassa fogo da oposição por causa dos incêndios"

- "Donald Trump insiste em cobiçar Gronelândia"

- "A invasão silenciosa e invisível do país do sol nascente"

- "Nvidia bate previsão mas mercado reage em baixa"

- "Fundo soberano da Noruega sai da Caterpílar por causa de Gaza"

- "Setor do vinho acusa Bruxelas no negócio com EUA. 'Portaram-se muito mal'"

- "Crédito Agrícola lucrou 172,2 milhões com menos margem"

Record:

- "Benfica 1-0 Fenerbahçe. Championoglu, Turco ficou para decidir eliminatória"

- "Primeiros 7 jogos sem sofrer golos. Águias igualam recorde com 110 anos"

- "Sporting. Ioannidis mais perto"

- "FC Porto. Rosário já chegou. Médio será reforço até 2029"

- "Inglaterra. Amorim eliminado por equipa da 4.ª divisão. 'Isto é o limite'"

- "Eurobasket. Rep. Checa 50-62 Portugal. Neemias parte tudo"

- "Ciclismo. João Almeida sobe ao 3.º lugar. Equipa do português vence 5.ª etapa da Vuelta"

A Bola:

- " Benfica 1 -- Fenerbahçe 0. Aktur vale milhões. A ironia de ser o turco a decidir. "

- "'Mantivemos o controlo emocional'. Bruno Lage"

- "'Liga Europa é mais adequada ao nosso potencial'. José Mourinho"

- "Benfica e Sporting conhecem hoje adversários na fase de liga''"

- "Sporting. Jota Silva vai mesmo ser leão"

- "Milan pode desistir de Harder se espera se prolongar"

- "Ioannidis: percentagem do passe separa Sporting e Panathinaikos"

- "FC Porto. Vasco da Gama pede demais por Rayan"

- "Rosário já chegou, Kiwior é esperado"

- "Inglaterra. Rubem Amorim afastado da Taça da Liga por equipa da 4.ª divisão"

- "Neemias lidera Portugal na primeira vitória em 18 anos"

O Jogo:

- "Benfica 1 -- Fenerbahçe 0. Fez-se luz. Akturkoglu foi herói com ironia e desequilibrou uma eliminatória discutida até ao fim"

- "'Objetivo conseguido com 90 minutos muito bons'. Bruno Lage"

- "'Vamos atacar a Liga Europa, mas o FC Porto é muito forte'. José Mourinho"

- "Sorteio hoje às 17h00. Todos os adversários das águias e leões''"

- "FC Porto. Pablo Rosário com cláusula de 50 milhões. Médio chegou ontem, assinou contrato e é hoje integrado no plantel"

- "Jogo de paciência por Kiwior"

- "Mora com preço definido: 70MEuro"

- "Sporting. Harder ainda pode jogar no clássico. Milan pressiona, mas dinamarquês não sai sem entrar substituto"

- "Liga Europa. Braga-Lincoln. Liga Conferência. Shamrock Rovers-Santa Clara. Mais um passo europeu"

- "Basquetebol. Cestos históricos pela mão e Queta. Portugal entra a vencer a Chéquia [62-50]"