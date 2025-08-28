Conheça as capas dos jornais nacionais
Visão:
- "Os dias loucos do verão quente de 1975. As histórias, as personagens, as utopias, os confrontos e... o risco de guerra total"
- "Ciência. Como o cérebro define a nossa ideologia"
- "Grande entrevista. José Luís Carneiro. 'Sei correr os 100 metros, mas sou um corredor de fundo"
- "Se7e. Tradição. As receitas de culinária das avós"
Diário de Notícias:
- "Crise em França é um problema direto de 30 mil milhões de euros para Portugal"
- "Incêndios: Governo 'ao leme' rebate críticas de 'incompetência' e 'insensibilidade'"
- "Diplomacia. Marcelo critica Trump e fala em 'ativo soviético'"
- "Fogos. A única empresa pública de gestão florestal falhou objetivos e está sem presidente há seis meses"
- "Candidatura. Decisão presidencial de Ventura presa por chegada à segunda volta"
- "Geopolítica. Tarifas Trump impulsionam normalização entre Índia e China"
- "Benfica 1Fenerbahçe 0. Akturkoglu coloca águias na fase de liga da Champions"
- "Estreias. Uma celebração cinéfila de Nova Iorque"
Correio da Manhã:
- "Dados oficiais revelam. Gastos com fogos ultrapassam três mil milhões"
- "Benfica 1 Fenerbahçe 0. Benfica voa para a Liga milionária"
- "Sporting. Jota Silva à moda de Trincão"
- "FC Porto. Dragão faz desconto de 33% por Mora"
- "Família refém. Alta tensão com sequestro no Barreiro"
- "Juros. Taxas dos Certificados de Aforro voltam a 2%"
- "100 mil professores na reforma nos próximos 25 anos"
- "Ordenados. Mudanças no IRS aumentam salários este mês"
- "Costa da Caparica. Ladrão deixa idosa quase cega em assalto a casa"
Público:
- "Programa Regressar atinge recorde em 2025. Benefício fiscal vale já 48 milhões. Até 31 de julho, o apoio tinha contemplado quase 37 mil emigrantes, denotando um aumento significativo"
- "Incêndios. Montenegro diz ter estado 'sempre ao leme' e pede 'esforços de todos' para fazer mais"
- "Indústria têxtil e de vestuário vai pagar mais de 15% de taxas para exportar para os EUA"
- "Imigração. Migrantes que chegaram ao Algarve à espera de resposta"
- "França. Bayrou vai à luta com o 'apoio total' de Macron"
- "Educação. Concurso extraordinário para professores terá 1800 vagas"
- "Futebol. Benfica ganha o direito aos milhões e ao prestígio da Champions"
- "Mostra de Veneza. Competição oficial abriu com 'La Grazia', o cinema sem dom de Paolo Sorrentino"
- "Revolução Francesa. Percurso de um rumor desvenda mistério sobre o 'Grande Medo'"
Jornal de Notícias:
- "Só este ano já foram extraditados 34 criminosos estrangeiros"
- "Barreiro. Baleou o cunhado e barricou-se em casa com a mulher"
- "Braga. Motoristas dos TUB sem folga aos fins de semana há cinco anos"
- "Porto. Comerciantes pedem que se deixe de dizer mal do Bolhão"
- "Educação. Governo abre concurso para contratar 1800 professores"
- "Montenegro não 'vestiu colete' mas recusa estar 'a leste' nos incêndios"
- "Benfica 1-0 Fenerbahçe. Desculpem qualquer coisinha. Akturkoglu garante apuramento para a Champions à custa do clube que o quer contratar"
- "FC Porto. Permanência de Mora no Dragão em suspenso até segunda-feira"
- "Eurobasket. Neemias Queta fundamental na estreia vitoriosa contra checos"
Negócios:
- "Empregos ocupados pelos estrangeiros pagam até mil euros"
- "Grosso das famílias desconta menos 130 este mês e no próximo"
- "Fundos apostam em França entre as sucessivas crises"
- "Primeiros T-Roc híbridos saem de Palmela este ano"
- "Parlamento. Debate sobre fogos entre o 'Governo ao leme' e vídeos para o TikTok"
- "Mota-Engil está 'interessada' nos portos"
Jornal Económico:
- "T-Roc renovado depois de dar 20 mil milhões"
- "Como se governa em modo concentrado e em 'open space'"
- "Montenegro ultrapassa fogo da oposição por causa dos incêndios"
- "Donald Trump insiste em cobiçar Gronelândia"
- "A invasão silenciosa e invisível do país do sol nascente"
- "Nvidia bate previsão mas mercado reage em baixa"
- "Fundo soberano da Noruega sai da Caterpílar por causa de Gaza"
- "Setor do vinho acusa Bruxelas no negócio com EUA. 'Portaram-se muito mal'"
- "Crédito Agrícola lucrou 172,2 milhões com menos margem"
Record:
- "Benfica 1-0 Fenerbahçe. Championoglu, Turco ficou para decidir eliminatória"
- "Primeiros 7 jogos sem sofrer golos. Águias igualam recorde com 110 anos"
- "Sporting. Ioannidis mais perto"
- "FC Porto. Rosário já chegou. Médio será reforço até 2029"
- "Inglaterra. Amorim eliminado por equipa da 4.ª divisão. 'Isto é o limite'"
- "Eurobasket. Rep. Checa 50-62 Portugal. Neemias parte tudo"
- "Ciclismo. João Almeida sobe ao 3.º lugar. Equipa do português vence 5.ª etapa da Vuelta"
A Bola:
- " Benfica 1 -- Fenerbahçe 0. Aktur vale milhões. A ironia de ser o turco a decidir. "
- "'Mantivemos o controlo emocional'. Bruno Lage"
- "'Liga Europa é mais adequada ao nosso potencial'. José Mourinho"
- "Benfica e Sporting conhecem hoje adversários na fase de liga''"
- "Sporting. Jota Silva vai mesmo ser leão"
- "Milan pode desistir de Harder se espera se prolongar"
- "Ioannidis: percentagem do passe separa Sporting e Panathinaikos"
- "FC Porto. Vasco da Gama pede demais por Rayan"
- "Rosário já chegou, Kiwior é esperado"
- "Inglaterra. Rubem Amorim afastado da Taça da Liga por equipa da 4.ª divisão"
- "Neemias lidera Portugal na primeira vitória em 18 anos"
O Jogo:
- "Benfica 1 -- Fenerbahçe 0. Fez-se luz. Akturkoglu foi herói com ironia e desequilibrou uma eliminatória discutida até ao fim"
- "'Objetivo conseguido com 90 minutos muito bons'. Bruno Lage"
- "'Vamos atacar a Liga Europa, mas o FC Porto é muito forte'. José Mourinho"
- "Sorteio hoje às 17h00. Todos os adversários das águias e leões''"
- "FC Porto. Pablo Rosário com cláusula de 50 milhões. Médio chegou ontem, assinou contrato e é hoje integrado no plantel"
- "Jogo de paciência por Kiwior"
- "Mora com preço definido: 70MEuro"
- "Sporting. Harder ainda pode jogar no clássico. Milan pressiona, mas dinamarquês não sai sem entrar substituto"
- "Liga Europa. Braga-Lincoln. Liga Conferência. Shamrock Rovers-Santa Clara. Mais um passo europeu"
- "Basquetebol. Cestos históricos pela mão e Queta. Portugal entra a vencer a Chéquia [62-50]"