Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Expresso:

- "'Mini-SEF' herda 100 mil processos para expulsão de imigrantes"

- "Ministro quer rever avaliação de professores"

- "Basquetebol. Neemias contra o melhor do mundo"

- "Clássico. Primeiro teste às equipas que mais atacam e rematam"

- "Negociação do Orçamento arranca quase sem margem"

- "PRR: distrito de Lisboa tem 63% das casas entregues"

- "Ventura quer 30 câmaras: as probabilidades nas contas de um economista"

- "Presidente da Proteção Civil: 'Este ano calhou-nos a fava'"

- "Aeroporto de Lisboa passa limite de voos em 28% do tempo"

- "Portugal já gasta 2% em defesa"

- "Garcia de Orta reforça obstetrícia"

- "Processo do 'cartel' da banca prescrito"

- "GNR deteve 44 incendiários"

Público:

- "Terreno polémico. Novo Banco mais perto de desatar nó no centro de Lisboa"

- "Rússia. Líderes europeus revoltados com ataque a Kiev"

- "Aulas de Cidadania. Dimensão da educação sexual vai ficar 'mais explícita'"

- "Isabel Pires de Lima. 'Ana Pinho exige vassalagem em Serralves'"

- "Entrevista a Jason Arday. Aprendeu a falar aos 11 e a escrever aos 18. Agora, é professor em Cambridge"

- "Festival de Veneza. Depois das estrelas da praxe, um sobressalto com os adolescentes"

Correio da Manhã:

- "Pirómano apanhado em Fafe. Incendiário de 14 anos ataca de trotineta"

- "Ateia fogos para se vingar das más notas e da falta de amigos"

- "Sorteio da Champions. Sporting e Benfica marcam encontro com tubarões"

- "Benfica. Liga milionária desbloqueia Sudakov"

- "FC Porto. Pablo Rosário já é opção para Alvalade"

- "Guerreiros do Minho. Sp. Braga garante Liga Europa"

- "Ministra esconde pensões vitalícias dos políticos"

- "Brasileira vivia na Maia. Caçada advogada que mandou matar marido"

- "85,3 mil milhões sem juros nos bancos"

- "Sesimbra. Condenado por agredir mulher"

- "Revolução. Receio de 'jobs' na educação"

- "Migrantes. Decisão na próxima semana"

Diário de Notícias:

- "Alunos estrangeiros nas escolas portuguesas aumentaram 12% e já são 157 mil"

- "Nuno Palma: 'Tal como o ouro do Brasil, os fundos europeus estão a fazer-nos mal. Distorcem a economia e o processo político"

- "Fundos Europeus. Empresas privadas e escolas lideram nas verbas do PRR, mas autárquicas, empresas públicas e setor científico ficam para trás"

- "Jornalismo. Novos projetos de 'media' enfrentam desafios de escala, rentabilidade e transparência"

- "Guerra. Coro de indignação perante segundo maior ataque russo à Ucrânia"

- "Cada Branca. Da sala oval ao salão de baile: 'Bem-vindos à era dourada'"

- "Liga dos Campeões. Benfica e Sporting com dois tubarões e um bombom cada no sorteio da Champions"

- "Banca. CGD lança linha de 40 milhões para apoiar vítimas dos incêndios"

- "Ericeira. Joana Rocha, a pioneira das ondas, que dá voz no 'surf' (e na vida) a crianças e jovens"

- "Arte. Entre dois evangelistas com feições chinesas e um Santo António que mais parece ser de Pequim do que de Lisboa"

Jornal de Notícias:

- "Ano letivo arranca sem apoio à integração dos filhos dos imigrantes"

- "Ataque massivo a Kiev faz 21 mortos"

- "Porto. Candidatos independentes em guerra no tribunal"

- "Vale do Ave. Centenas de despedimentos em três grupos do setor têxtil"

- "Incendiário. Rapaz de 14 anos provocou vários fogos por 'revolta e frustração'"

- "Reportagem. 'Há alturas na vida em que não temos medo de morrer'"

- "Colapso. Associações de animais sem dinheiro do Estado"

- "Liga dos Campeões. Mais favas que brindes na rota dos milhões. Sorteio confirmou dificuldades para águias e leões"

- "Sorteio Liga dos Campeões. Benfica. Bayer Leverkusen. Nápoles. Qarabag. Real Madrid. Juventus. Ajax. Newcastle. Chelsea"

- "Sorteio Liga dos Campeões. Sporting. Paris Saint-Germain. Club Brugge. Marselha. Kairat Almaty. Bayern Munique. Juventus. Nápoles. Athletic Bilbau"

- "Clássico. Rosário assina pelo Dragão e Ioannidis a caminho de Alvalade"

Nascer do Sol:

- "Modelo de combate aos fogos abre cisão nos bombeiros"

- "Ensino Superior. Exames afastam alunos mal preparados"

- "Carla Salsinha. 'É normal encontrar lojas com rendas de 12 mil euros'"

- "Serralves. Isabel Pires de Lima bate com a porta ao fim de 8 meses"

- "Ponte 25 de Abril. Marcelo não quis mudar o nome à Ponte Salazar"

- "Luís Evaristo. 'Nunca fiz nada para ser famoso, para ser rei disto ou daquilo'"

Negócios:

- "Empresas e famílias ainda não veem saída da estagnação"

- "TAP à venda com prejuízos em contramão com o setor"

- "EUA. Trump passa da retórica à ação e ganha mais poder na Reserva Federal"

- "Imobiliário. Belgas ganham guerra judicial e compram sede da falida Soares da Costa"

- "Concorrência. Coimas por 'cartel' na banca caem em definitivo"

- "'A IA não é futurologia', diz Carolina Afonso, docente no ISEG"

Jornal Económico:

- "Via do Infante e Norte Litoral dão negócio de 200 milhões"

- "Como Trump está a atacar o capitalismo e o livre mercado"

- "Sporting e Benfica ganham 75 milhões na Champions, mas gastam o dobro em reforços"

- "Educação. Britânicos e qataris investem 150 milhões em escolas de elite"

- "Banca. Sete maiores já ganham menos com juros mais baixos"

- "Crescimento. Imigração faz bancos centrais chocarem com políticos"

- "Moção de confiança. França mergulha de novo na crise política e económica"

- "Construção. Mota-Engil já tem mais de 15 mil milhões em carteira"

- "BOCA. A bienal de arte que liga Lisboa a Madrid"

- "Tony Miranda. A alta-costura e os negócios do criador português"

- "O que querem os advogados no reatar do ano judicial"

Record:

- "Benfica. Bombas. Mercado louco na Luz e Alvalade"

- "Benfica. Sudakov chega hoje. Por 30 MEuro é o mais caro de sempre"

- "22 MEuro + 3 MEuro por objetivos. Tudo certo com Ioannidis. Despediu-se do Panathinaikos e vai assistir ao clássico. 'Agradeço aos colegas por dar este passo'"

- "Liga dos campeões. Adversários Benfica. Casa: Real Madrid, Bayern Leverkusen, Nápoles, Qarabag. Fora: Chelsea, Juventus, Ajax, Newcastele"

- "Adversários Sporting. Casa: PSG, Club Brugge, Marselha, Kairat. Fora: Bayern, Juventus, Nápoles, Athlic Bilbao"

- "UEFA. Sp. Braga 5 Lincoln Red Imps 1. Shamrock Roves 0 Santa Clara 0. Minhotos goleiam e açorianos caem"

- "FC Porto. Pablo Rosário já trabalha.'Trago energia e liderança"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Ninguém recusa o FC Porto. Pablo Rosado reencontra Farioli e De Jong e diz não ter hesitado perante a proposta"

- "CD arquiva processo contra Samu"

- "Contratação de Kiwior entra na reta final"

- "Varela estreia-se na seleção argentina"

- "Entrevista. Futebol feminino. Maria Negrão, a violinista que admira Vitinha e Froholdt"

- "Sorteio Liga dos Campeões. Sporting. Paris Saint-Germain. Bayern Munique. Club Brugge. Juventus. Marselha. Nápoles. Kairat Almaty. Athletic Bilbau"

- "Sorteio Liga dos Campeões. Benfica. Real Madrid. Chelsea. Bayer Leverkusen. Juventus. Nápoles. Ajax. Qarabag. Newcastle"

- "Benfica. Sudakov à porta"

- "CEO do Levante assume interesse encarnado em Carlos Alvarez"

- "Sporting. Ioannidis vai ser leão. Acordo fechado por 22+3MEuro"

- "Harder vai seguir para o Rennes"

- "Liga Europa. Braga junta-se aos dragões"

- "Sorteio decorre hoje às 12"

- "Grillitsch assina por dois anos"

- "Santa Clara eliminado na Liga Conferência"

- "V. Guimarães. CSKA de Moscovo quer levar Händel"

A Bola:

- "Os desejados estão a chegar. Sudakov e Ioannidis reforçam ataques de Benfica e Sporting"

- "Rui Pedro Vaz viajou ao encontro do criativo ucraniano que ontem jogou em Genebra pelo Shaktar"

- "Ponta de lança grego esperado amanhã em Alvalade, custa 22+3 milhões e assina por cinco temporadas"

- "Florentino vai jogar no Burnley"

- "Rennes volta a tentar Harder"

- "Liga dos campeões -- Fase de Liga. Clássicos revisitados"

- "Benfica. Casa. Real Madrid. Leverkusen. Nápoles. Qarabag/ Fora. Chelsea. Juventus. Ajax. Newcastle"

- "Sporting. Casa. PSG. Clube Brugge. Marselha. Kairat Almaty/ For a. Bayern. Juventus. Nápoles. Athletic"

- "FC Porto. Interesse árabe em Rodrigo Mora a arrefecer"

- "Liga Europa. SC Braga 5 -- Lincoln 1. Pró-forma à espera de sorteio de hoje."

- "Liga Conferência. Shamrock 0 -- Santa Clara 0. Derrota nos Açores saiu bem cara"

- "Eurobasket 2025. Poder sérvio no caminho de Portugal"

- "Entrevista. Andebol. 'Quero muito chegar à Final Four da Champions com o Sporting'. Natán Suárez"