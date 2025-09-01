Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais
Bom dia. Estas são as notícias em destaque nos jornais nacionais nesta segunda-feira, 1 de Setembro de 2025.
Diário de Notícias:
- "Mais de um terço dos candidatos a Lisboa reside fora da cidade"
- "Évora. Com o PS a apanhar a CDU, o resultado é incógnita no concelho alentejano"
- "Adesão. Em três meses 1500 pessoas candidataram-se a militante do Livre"
- "Reino Unido. Farage galga a onda da imigração e deixa trabalhistas em mínimos"
- "Educação. Mediadores culturais. Governo reforço medida para integrar alunos imigrantes"
- "Médio Oriente. Flotilha a caminho para tentar romper cerco a Gaza. Plano dos EUA para o pós-guerra revelado"
- "I Liga. Benfica continua sem convencer, mas segue de vitória em vitória"
- "Ciclismo. Vingegaard vence a nona etapa da Volta e Espanha e ganha tempo a João Almeida. 'Foi difícil responder ao ataque', lamentou"
- "Entrevista Carla Caramulo: 'Vamos ter em Óbidos a Ode Sinfónica Vasco da Gama, de Bizet'"
- "Big show Xi de olho em Trump: Da parceria com Modi à parada militar com Putin e Kim"
Correio da Manhã:
- "Dados da Deco Proteste. Cabaz alimentar escalda no bolso"
- "Produtos vegetais entre os dez bens essenciais que mais subiram"
- "Alverca 1 Benfica 2. Resultado melhor do que exibição"
- "Alvalade. PSP investiga vandalismo que fez 17 feridos"
- "Encerramento da Universidade de verão. Luís Montenegro anuncia 1,3 milhões para habitação"
- "Primeiro-ministro confirma que pediu para ocultar matriz de seis prédios por razões de segurança"
- "Condenado por perseguir procuradora fica à solta"
- "Ano letivo. 140 mil alunos sem todos os professores"
- "Cadeia de Lisboa. Guardas sozinhos vigiam centenas de presos"
- "Julgamento. Bolsonaro arrisca 43 anos de prisão"
Público:
- "Oito docentes do Técnico denunciam catedrático por assédio sexual"
- "Incêndios. Estado reforça meios aéreos e papel dos militares já em 2026"
- "Supervisão. Regras que governam Montepio vão ser revistas"
- "Questões financeiras. Mais de 15% dos portugueses sem acesso a cuidados orais"
- "Cimeira de Xangai. Xi quer mais poder da Ásia na definição da ordem mundial"
- "Inês Ferraz. 'A idade de entrada no primeiro ciclo devia ser aos sete anos'"
- "Música. Os sons do passado e do futuro, do norte e do sul global, são só um no festival Les Siestes"
- "Reportagem. 'Em Penedono respira-se', mas falta gente, emprego e casas: o desafio é fixar população"
Jornal de Notícias:
- "Estado corta apoios sociais a quem recebe subsídio de cuidador ou por deficiência"
- "Alverca 1 - Benfica 2. No melhor e no pior. Dedic marcou um grande golo, mas foi expulso e deixou as águias em sofrimento na reta final"
- "Discussão por causa de lugar de estacionamento acaba a tiro"
- "Porto. Turismo cresce com Espanha, EUA e França no topo"
- "Ano letivo. Proibição dos telemóveis é o maior desafio"
- "Política. Montenegro garante moderação e promete casas"
- "Grande Prémio JN. Fuga sem freios oferece a Narciso dia inesquecível"
Negócios:
- "Dona do Pingo Doce contesta pagamento de TSU nos bónus"
- "Vicente Valentim. Cientista político. 'Aproximação ao discurso [radical] não resulta. Não dá votos'"
- "Mais crude no mercado dá margem para um alívio nos combustíveis"
- "Construção. Mota disputa túnel submerso de mil milhões no Brasil"
- "Investidor privado. Dar os primeiros passos na bolsa não tem que ser complicado"
O Jornal Económico:
- "UE dividida nas sanções a Israel por causa de Gaza"
- "China quer afirmar papel central na diplomacia"
- "Montenegro anuncia mais de 1.300 milhões de euros na habitação acessível"
- "Lucros das sete magníficas sobem 27% no semestre"
- "José Luís Carneiro visita Angola com lei dos estrangeiros na agenda"
- "Tribunal americano considera tarifas de Trump ilegais"
- "Ação europeia contra a Booking já mobilizou mais de 12 mil hotéis"
- "Governo recusa ultimatos ou linhas vermelhas para negociar orçamento"
- "Arquitetos defendem alívio fiscal para promover arrendamento de quartos e imóveis a estudantes"
- "Mestrado do Técnico dá salário de 1.471 euros à entrada do mercado"
Record:
- "Alverca 1-2 Benfica. Águia sai a gosto. Mês perfeito encerrado com triunfo tangente"
- "Benfica. Lukebakio fechado. Extremo do Sevilha custa 20 MEuro + 4 MEuro"
- "Sporting. Esforço por Jota. Varandas disposto a subir parada por alvo pretendido pelo treinador"
- "PSP abre inquérito à quebra de vidros. Leões fazem queixa contra o FC Porto pelo comportamento dos adeptos"
- "FC Porto. Mora fica e mais nada. Al Ittihad não garantiu os 70 MEuro e Villas-Boas termina negociações"
A Bola:
- "Alverca 1 -- Benfica 2. Vencer e sofrer. Schjelderup e Dedic (expulso ao minuto 70) marcaram para o Benfica na primeira parte, Alverca provocou sustos aos encarnados e reduziu na etapa complementar"
- "Florentino despediu-se, novo extremo chega hoje"
- "'Fizemos 12 faltas e levámos seis cartões amarelos', atirou Bruno Laje, enquanto diretor-geral Mário Branco prometeu estar 'atento e vigilante'"
- "Sporting. Harder e Jota Silva acertam no último dia"
- "Ioannidis com cláusula à Gyokeres: 100 milhões de euros"
- "FC Porto. Dragões fecham a porta à saída de Mora"
- "Kiwior é hoje oficializado como reforço"
- "Rio Ave 2 -- Braga 2. Santa Clara 0 -- E. Amadora 0. Tondela 2 -- Estoril 2"
- "SC Braga falha assalto ao segundo lugar"
O Jogo:
- "Alverca 1 -- Benfica 2. Do passeio à aflição. 'Jogo mudou após a expulsão'. Bruno Lage"
- "Florentino despediu-se e vai para o Burnley"
- "Mário Branco visa arbitragem. 'Vamos estar atentos e vigilantes'"
- "FC Porto. Segredos de uma grande vitória. Análise exaustiva, ensaio tático e simulações com a equipa B foram apostas de Farioli na preparação do clássico"
- "Rodrigo Mora faz juras de amor"
- "Kiwior já fez exames no Porto"
- "Zé Pedro no Cagliari, Fábio Cardoso ruma ao Sevilha"
- "Sporting. Leilão por Harder até à última hora"
- "Jota Silva ainda está de pé"
- "Rio Ave 2 -- Braga 2. Santa Clara 0 -- E. Amadora 0. Tondela 2 -- Estoril 2"
- "Ciclismo. Volta a Espanha. João Almeida abana a equipa"