Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as notícias em destaque nos jornais nacionais nesta segunda-feira, 1 de Setembro de 2025.

Diário de Notícias:

- "Mais de um terço dos candidatos a Lisboa reside fora da cidade"

- "Évora. Com o PS a apanhar a CDU, o resultado é incógnita no concelho alentejano"

- "Adesão. Em três meses 1500 pessoas candidataram-se a militante do Livre"

- "Reino Unido. Farage galga a onda da imigração e deixa trabalhistas em mínimos"

- "Educação. Mediadores culturais. Governo reforço medida para integrar alunos imigrantes"

- "Médio Oriente. Flotilha a caminho para tentar romper cerco a Gaza. Plano dos EUA para o pós-guerra revelado"

- "I Liga. Benfica continua sem convencer, mas segue de vitória em vitória"

- "Ciclismo. Vingegaard vence a nona etapa da Volta e Espanha e ganha tempo a João Almeida. 'Foi difícil responder ao ataque', lamentou"

- "Entrevista Carla Caramulo: 'Vamos ter em Óbidos a Ode Sinfónica Vasco da Gama, de Bizet'"

- "Big show Xi de olho em Trump: Da parceria com Modi à parada militar com Putin e Kim"

Correio da Manhã:

- "Dados da Deco Proteste. Cabaz alimentar escalda no bolso"

- "Produtos vegetais entre os dez bens essenciais que mais subiram"

- "Alverca 1 Benfica 2. Resultado melhor do que exibição"

- "Alvalade. PSP investiga vandalismo que fez 17 feridos"

- "Encerramento da Universidade de verão. Luís Montenegro anuncia 1,3 milhões para habitação"

- "Primeiro-ministro confirma que pediu para ocultar matriz de seis prédios por razões de segurança"

- "Condenado por perseguir procuradora fica à solta"

- "Ano letivo. 140 mil alunos sem todos os professores"

- "Cadeia de Lisboa. Guardas sozinhos vigiam centenas de presos"

- "Julgamento. Bolsonaro arrisca 43 anos de prisão"

Público:

- "Oito docentes do Técnico denunciam catedrático por assédio sexual"

- "Incêndios. Estado reforça meios aéreos e papel dos militares já em 2026"

- "Supervisão. Regras que governam Montepio vão ser revistas"

- "Questões financeiras. Mais de 15% dos portugueses sem acesso a cuidados orais"

- "Cimeira de Xangai. Xi quer mais poder da Ásia na definição da ordem mundial"

- "Inês Ferraz. 'A idade de entrada no primeiro ciclo devia ser aos sete anos'"

- "Música. Os sons do passado e do futuro, do norte e do sul global, são só um no festival Les Siestes"

- "Reportagem. 'Em Penedono respira-se', mas falta gente, emprego e casas: o desafio é fixar população"

Jornal de Notícias:

- "Estado corta apoios sociais a quem recebe subsídio de cuidador ou por deficiência"

- "Alverca 1 - Benfica 2. No melhor e no pior. Dedic marcou um grande golo, mas foi expulso e deixou as águias em sofrimento na reta final"

- "Discussão por causa de lugar de estacionamento acaba a tiro"

- "Porto. Turismo cresce com Espanha, EUA e França no topo"

- "Ano letivo. Proibição dos telemóveis é o maior desafio"

- "Política. Montenegro garante moderação e promete casas"

- "Grande Prémio JN. Fuga sem freios oferece a Narciso dia inesquecível"

Negócios:

- "Dona do Pingo Doce contesta pagamento de TSU nos bónus"

- "Vicente Valentim. Cientista político. 'Aproximação ao discurso [radical] não resulta. Não dá votos'"

- "Mais crude no mercado dá margem para um alívio nos combustíveis"

- "Construção. Mota disputa túnel submerso de mil milhões no Brasil"

- "Investidor privado. Dar os primeiros passos na bolsa não tem que ser complicado"

O Jornal Económico:

- "UE dividida nas sanções a Israel por causa de Gaza"

- "China quer afirmar papel central na diplomacia"

- "Montenegro anuncia mais de 1.300 milhões de euros na habitação acessível"

- "Lucros das sete magníficas sobem 27% no semestre"

- "José Luís Carneiro visita Angola com lei dos estrangeiros na agenda"

- "Tribunal americano considera tarifas de Trump ilegais"

- "Ação europeia contra a Booking já mobilizou mais de 12 mil hotéis"

- "Governo recusa ultimatos ou linhas vermelhas para negociar orçamento"

- "Arquitetos defendem alívio fiscal para promover arrendamento de quartos e imóveis a estudantes"

- "Mestrado do Técnico dá salário de 1.471 euros à entrada do mercado"

Record:

- "Alverca 1-2 Benfica. Águia sai a gosto. Mês perfeito encerrado com triunfo tangente"

- "Benfica. Lukebakio fechado. Extremo do Sevilha custa 20 MEuro + 4 MEuro"

- "Sporting. Esforço por Jota. Varandas disposto a subir parada por alvo pretendido pelo treinador"

- "PSP abre inquérito à quebra de vidros. Leões fazem queixa contra o FC Porto pelo comportamento dos adeptos"

- "FC Porto. Mora fica e mais nada. Al Ittihad não garantiu os 70 MEuro e Villas-Boas termina negociações"

A Bola:

- "Alverca 1 -- Benfica 2. Vencer e sofrer. Schjelderup e Dedic (expulso ao minuto 70) marcaram para o Benfica na primeira parte, Alverca provocou sustos aos encarnados e reduziu na etapa complementar"

- "Florentino despediu-se, novo extremo chega hoje"

- "'Fizemos 12 faltas e levámos seis cartões amarelos', atirou Bruno Laje, enquanto diretor-geral Mário Branco prometeu estar 'atento e vigilante'"

- "Sporting. Harder e Jota Silva acertam no último dia"

- "Ioannidis com cláusula à Gyokeres: 100 milhões de euros"

- "FC Porto. Dragões fecham a porta à saída de Mora"

- "Kiwior é hoje oficializado como reforço"

- "Rio Ave 2 -- Braga 2. Santa Clara 0 -- E. Amadora 0. Tondela 2 -- Estoril 2"

- "SC Braga falha assalto ao segundo lugar"

O Jogo:

- "Alverca 1 -- Benfica 2. Do passeio à aflição. 'Jogo mudou após a expulsão'. Bruno Lage"

- "Florentino despediu-se e vai para o Burnley"

- "Mário Branco visa arbitragem. 'Vamos estar atentos e vigilantes'"

- "FC Porto. Segredos de uma grande vitória. Análise exaustiva, ensaio tático e simulações com a equipa B foram apostas de Farioli na preparação do clássico"

- "Rodrigo Mora faz juras de amor"

- "Kiwior já fez exames no Porto"

- "Zé Pedro no Cagliari, Fábio Cardoso ruma ao Sevilha"

- "Sporting. Leilão por Harder até à última hora"

- "Jota Silva ainda está de pé"

- "Rio Ave 2 -- Braga 2. Santa Clara 0 -- E. Amadora 0. Tondela 2 -- Estoril 2"

- "Ciclismo. Volta a Espanha. João Almeida abana a equipa"