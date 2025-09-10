GR estuda soluções de transporte para utentes com essa necessidade no CACI da Ponta do Sol

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, bem como pela directora do Departamento de Inclusão e Apoio da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa, visitou esta quarta-feira, 10 de Setembro, os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Ponta do Sol e da Ribeira Brava.

Em nota emitida, a assessoria da governante revela que a ocasião serviu para reconhecer a importância dos CACI no apoio a pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, promovendo a autonomia, a criatividade e a plena integração nas comunidades.

No CACI da Ponta do Sol, que acolhe actualmente 31 utentes, Paula Margarido contactou com os técnicos sobre as dificuldades no transporte dos beneficiários provenientes da Calheta. A governante garantiu que o Governo Regional irá estudar soluções de mobilidade e proximidade, de modo a superar os constrangimentos. Durante a visita, destacou ainda o talento dos utentes, elogiando especialmente as pinturas a óleo expostas, e valorizou a parceria com o setor privado, que já permite a comercialização de produtos confecionados pelos próprios beneficiários.

Já o CACI da Ribeira Brava, que acompanha 33 utentes, recebeu a secretária Regional com um momento de cantares tradicionais. No local, Paula Margarido teve oportunidade de conhecer de perto as diferentes áreas de trabalho, desde a jardinagem à cozinha experimental, passando pela psicomotricidade, informática e expressão musical. A visita contou, ainda, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, e do vice-presidente, Jorge Santos, que reafirmaram o apoio do município ao transporte dos utentes.

No final, a governante enalteceu o profissionalismo das equipas técnicas e a criatividade dos utentes, sublinhando que estes dois CACI são exemplos de como é possível garantir inclusão, dignidade e qualidade de vida às pessoas com deficiência. Reforçou, ainda, o compromisso do Governo Regional em apoiar estas respostas sociais e em encontrar soluções que permitam consolidar projetos de inclusão em todo o território.