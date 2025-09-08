“Não se pode dizer com honestidade que o Governo não investiu na Ponta do Sol”

“Não se pode dizer com honestidade intelectual e seriedade política que o Governo Regional não investe na Ponta do Sol.” Foi desta forma que o secretário regional Nuno Maciel sintetizou a intervenção do Executivo madeirense no concelho, durante a sessão solene do Dia do Concelho, realizada esta manhã depois do visível incidente protocolar.

Seja como for, o governante não se deteve dizendo que entre os projectos em curso e a iniciar, destacou-se a ampliação da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, com um investimento de cerca de 6 milhões de euros. A obra prevê a construção de um edifício multifuncional, com novas salas de aula e um auditório moderno, destinado a atividades culturais, recreativas e sociais, além de eventos corporativos. A expansão, que será feita no actual parque de estacionamento, inclui ainda ligação directa e coberta ao edifício existente e parque de estacionamento em cave. O concurso de conceção será lançado numa primeira fase, prevendo-se que a empreitada avance no final de 2026.

Outras intervenções na área da educação incluem obras na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de Carvalhal e Carreira, onde será demolido o muro existente e construída uma nova estrutura em betão ciclópico, mais resistente e estável, com vedação junto ao campo de jogos.

O governante anunciou ainda a intenção de reformular o Centro de Floricultura do Lugar de Baixo num Centro Interpretativo da Flor da Madeira, com forte componente experimental, científica e turística. “Quero restituir dignidade e dimensão a este espaço, posicionando-o como polo regional da floricultura, que tanto pode contribuir para a imagem e dinamismo do destino Madeira”, afirmou.

Estas medidas somam-se a outros investimentos estruturantes já em curso: o Reservatório de Rega dos Canhas, de 3 milhões de euros; a consolidação da Galeria das Rabaças, também com 3 milhões de euros de investimento; a construção de 60 novos fogos habitacionais na Lombada e no Serrado da Cruz, no âmbito do programa Renda Reduzida; e o compromisso com a Via Expresso Ponta do Sol/Canhas e a duplicação da plataforma rodoviária entre Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O secretário regional lembrou ainda investimentos passados, desde a reabilitação das infraestruturas marítimas à variante à Madalena do Mar, passando pela consolidação de taludes, recuperação de postos florestais, caminhos agrícolas e apoios ao setor agrícola e social.

“É inegável o esforço de investimento do Governo Regional neste concelho”, concluiu Nuno Maciel, frisando que o Executivo continuará a apoiar o desenvolvimento económico, social e cultural da Ponta do Sol.