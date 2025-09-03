Rui Marques garante já ter soluções para aumentar oferta de casas na Ponta do Sol

“É fundamental que a Câmara Municipal tenha, na área da habitação, um programa muito mais ambicioso e muito mais ajustado às necessidades que existem no nosso concelho, com apoios mais robustos, com maior capacidade de resposta e que seja capaz de fomentar parcerias, seja com o Governo Regional ou com construtores privados, para construir e reabilitar habitações”, defendeu hoje o candidato pela coligação PSD/CDS “Pelos Pontassolenses, sempre!” à presidência do executivo municipal.

Rui Marques, citado em nota de imprensa, avançou ainda que, "a par dos Programas Nacionais aos quais a autarquia pode e deve apresentar as suas candidaturas, importa estabelecer parcerias que garantam o aumento da oferta de Habitação, tendo já identificadas algumas soluções nesta matéria".

“Existem dois edifícios que estão sob a tutela do Governo Regional que, outrora, funcionaram como escolas e que podem ser aproveitadas para efeitos de habitação, sendo que, neste momento, já colocamos esta questão informalmente e já temos condições, caso vençamos as Eleições do próximo dia 12 de Outubro, de avançar de imediato neste projeto pelo menos numa delas”, assegura o o candidato.

Rui Marques defende também a reabilitação do património edificado, nomeadamente das casas devolutas, como "outra das saídas para aumentar esta mesma oferta, através da criação de um Programa de apoio municipal para esse fim, especialmente vocacionado para os casais mais jovens".

Ainda nesta área, o candidato defende ser necessária "uma intervenção municipal que, paralelamente, garanta a progressiva requalificação das habitações, apoiando quem mais precisa e que não tem recursos para o fazer".

“Aquilo que nos move, nesta candidatura, é o bem-estar e a qualidade de vida de toda a população da Ponta do Sol e, nesse sentido, além de garantirmos condições para a fixação dos mais jovens no nosso concelho, é também essencial que saibamos acautelar os interesses de quem já aqui vive”, rematou.