Elisa 'encanta' no regresso à Ponta do Sol

As Festas da Ponta do Sol estão a ter uma noite de grande emoção e brilho, com milhares de pessoas a encherem o concelho para celebrar ao som da música portuguesa.

A cantora madeirense Elisa é uma das protagonistas da noite, regressando à terra que a viu crescer para um concerto especial e emotivo. Perante uma multidão entusiasmada, a artista encantou com a sua voz e presença.

Um concerto muito especial na Ponta do Sol.

O outro ponto alto da noite foi, naturalmente, a muito aguardada actuação de Diogo Piçarra. Cantor, compositor, autor, músico e produtor, é um dos maiores nomes da música portuguesa da atualidade.

Com um alinhamento recheado de êxitos bem conhecidos do grande público, Diogo Piçarra proporcionou um espectáculo envolvente, repleto de energia e emoção.