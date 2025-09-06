Noite memorável na Ponta do Sol

A Ponta do Sol foi palco de mais uma grande noite das festas do concelho, este sábado, 6 de Setembro.

O evento encheu a Avenida 1.º de Maio de música, de animação e de centenas de pessoas que não quiseram perder um cartaz de peso.

O arranque fez-se com os GOING BACK, que levaram o público a viajar no tempo através de um repertório recheado de clássicos do pop/rock. Adelino Santana, Bruno Sousa, Márcio Silva, Cláudio Aguiar e Ângelo Santos conquistaram a plateia com a energia contagiante de temas intemporais, criando o ambiente perfeito para a grande noite que se seguia.

O ponto alto chegou com a actuação de Pedro Abrunhosa, que voltou a provar porque é considerado um dos maiores nomes da música portuguesa. Entre êxitos que atravessam gerações, o artista brindou a multidão com um espectáculo carregado de emoção e poesia. O público respondeu com entusiasmo, transformando o concerto num dos momentos memoráveis desta edição das Festas da Ponta do Sol.

Já depois da meia-noite, a festa ganhará novo fôlego com DJ Canada. O veterano dos pratos, com meio século de carreira, promete fazer vibrar a Avenida até às 5 da manhã, ao som de grandes sucessos dos anos 80 e 90.

As Festas da Ponta do Sol chegam ao fim na segunda-feira, com a actuação da Filarmónica Seca Pipas, entre as 11 e as 17h30, no Adro da Igreja Matriz.