Assembleia Municipal da Ponta do Sol ficou “mais próxima e mais transparente”

A Assembleia Municipal da Ponta do Sol deixou de ser um órgão distante para se tornar “mais próxima, mais participada e mais transparente”. Foi este o balanço traçado por Carlos Coelho, que ontem se despediu da presidência durante a sessão solene do Dia do Concelho.

No discurso, o autarca socialista sublinhou a importância da Assembleia Municipal Descentralizada, que levou as sessões às freguesias do Carvalhal, Madalena do Mar e Lombada, permitindo que os deputados municipais contactassem directamente com a realidade de cada comunidade. “Não ficamos escondidos dentro de quatro paredes, fomos ao encontro da população. Foi uma demonstração de democracia, tão necessária nestes tempos sombrios”, afirmou.

A modernização digital foi outro marco, com a criação de um site onde qualquer cidadão pode acompanhar as reuniões, conhecer os deputados e verificar como votaram em cada proposta. “A política não deve ser feita às escondidas”, disse, uma vez que considera “temos a obrigação de dar a cara e prestar contas”, frisou.

Na despedida, Carlos Coelho agradeceu aos deputados municipais, funcionários da Câmara e equipa de apoio, sublinhando o respeito e cooperação que marcaram o mandato. “Os cargos políticos são passageiros, mas a minha paixão pela Ponta do Sol é eterna”, disse, deixando votos de sucesso ao seu sucessor e apelando à união em torno do futuro do concelho.