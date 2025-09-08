PSD pede “regresso de um presidente forte” na Ponta do Sol

O deputado municipal do PSD, Roberto Faria, marcou a sua intervenção na sessão solene do 524.º aniversário da Ponta do Sol com um discurso de balanço e crítica à governação socialista dos últimos anos no concelho.

Recordando o trabalho realizado entre 2005 e 2017 pelos executivos sociais-democratas, Roberto Faria destacou “os quase 10 milhões de euros investidos em espaços verdes, praias, bolsas de estudo, atividades culturais e apoio às juntas de freguesia, paróquias e associações”. O social-democrata lembrou ainda a criação de iniciativas como o Festival Aqui e Acolá, as Noites de Verão, o Encontro com o Cinema e o Sol Cultural, bem como a dinamização da Vila Natal e o lançamento da marca Ponta do Sol.

Na área das acessibilidades, sublinhou a construção de “50 novos caminhos, num investimento de 9 milhões de euros, a par da beneficiação de outros 16”, além da execução de 23 obras públicas em redes de água, saneamento, jardins e estacionamento. “Saímos em 2017 com 93% da dívida paga e quase 2 milhões de euros de saldo em conta de gerência”, frisou.

Em contraste, acusou a atual presidência socialista de falta de visão estratégica, de abandono de projetos estruturantes como o Plano de Urbanização dos Canhas e o Projeto Turístico da Ponta do Sol, e de privilegiar “a autopromoção e o marketing” em vez de resultados concretos. “Na Ponta do Sol tivemos um presidente forte que criou tempos fáceis. Esses tempos fáceis geraram uma presidente fraca, que infelizmente criou tempos difíceis”, atirou, apelando à mudança nas próximas eleições autárquicas.

Apesar da crítica, Roberto Faria afirmou que o PSD tem mantido uma “oposição construtiva” nos últimos dois mandatos e defendeu que “a Ponta do Sol não é de ninguém e é de todos, e é para todos que devemos trabalhar”.

O social-democrata terminou a intervenção felicitando os pontassolenses e deixando um apelo à reflexão: “Sabemos que a Ponta do Sol precisa de mais, queremos que a Ponta do Sol seja melhor. Para lá chegar, há que traçar um plano, um rumo e uma estratégia”.