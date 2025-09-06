Chega apresenta plano para combater isolamento e devolver dinamismo à Ponta do Sol

A candidatura do Chega à Câmara Municipal da Ponta do Sol apresentou um programa eleitoral que defende ser focado em resolver os principais problemas que afetam o concelho, com particular atenção aos transportes públicos, habitação jovem e apoio aos idosos.

O partido identifica os transportes públicos como uma das principais fragilidades do concelho, destacando a escassez de ligações, horários inadequados e a fraca conectividade com o Funchal. A proposta passa por criar uma rede de transportes mais eficaz, com maior frequência de horários entre freguesias e melhor ligação ao centro da Região.

José Manuel Abreu, candidato do Chega à presidência da câmara, coloca o foco na população senior do concelho. "Os nossos idosos, muitos deles a viver sozinhos e esquecidos, merecem mais respeito e apoio. Vamos criar programas de visitas domiciliárias, reforçar cuidados de saúde de proximidade e oferecer espaços de convívio para devolver vida, companhia e dignidade a quem tanto já deu ao concelho", afirma o candidato.

A modernização dos serviços municipais é também uma prioridade, com Abreu a defender que "o cidadão tem de voltar a ser o centro da Câmara Municipal. Queremos serviços municipais rápidos, próximos, sem burocracia desnecessária, que ouçam, respondam e resolvam os problemas das pessoas, em vez de os adiar".

Para combater o êxodo jovem, o Chega propõe um conjunto de medidas que inclui a isenção do IMI na aquisição da primeira habitação própria e permanente - proposta que está já em discussão na Assembleia da República -, a reabilitação de imóveis devolutos, o recurso a direitos de superfície, incentivos ao arrendamento acessível e apoios diretos a famílias carenciadas.

O sector agrícola, considerado pelo partido como um pilar identitário da Ponta do Sol, merecerá atenção especial através da facilitação do acesso a fundos europeus, valorização dos produtos tradicionais no mercado regional e recuperação de caminhos e infra-estruturas rurais.

José Manuel Abreu conclui a apresentação do programa com um apelo directo aos eleitores: "Chega de compadrios, chega de desculpas. A Ponta do Sol não pode continuar parada no tempo. O Chega está pronto para liderar a mudança e fazer o que outros nunca tiveram coragem de fazer".