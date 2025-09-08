“Hoje a Ponta do Sol está melhor”

A presidente da Câmara Municipal, Célia Pessegueiro, aproveitou a sessão solene do Dia do Concelho para apresentar contas à população, sublinhando que a Ponta do Sol “está hoje melhor” do que em 2017, quando assumiu funções.

“É uma responsabilidade de quem governa apresentar contas e dizer onde aplicou os recursos públicos”, afirmou a autarca, que destacou progressos no emprego, no turismo, na agricultura e na qualidade de vida.

Em 2017, o concelho registava 281 processos de obras particulares. Em 2024, esse número subiu para 525, um aumento de 187%. Para dar resposta ao volume de solicitações, a autarquia reforçou serviços técnicos, embora admita ser necessário contratar mais arquitetos para acelerar a análise de processos.

Na agricultura, sobretudo na banana e na cana-de-açúcar, registaram-se avanços com a valorização do preço pago ao produtor. A autarca anunciou ainda que em 2026 será a Câmara a organizar a Festa da Banana, “para honrar os bananicultores e reconhecer o seu papel na paisagem e na economia local”.

Após anos de estagnação, o setor triplicou o número de camas disponíveis, gerando novos empregos na restauração, alojamento, rent-a-car e serviços associados. Para equilibrar os impactos, foi criada a taxa turística, cujas receitas já estão a financiar arranjos de veredas e caminhos, bem como novos percursos pedonais, como o passadiço de madeira entre a Água d’Alto e a antiga PSP.

A autarquia reforçou equipas e meios para a recolha de resíduos, duplicando a capacidade de resposta. Em breve avançará para ecopontos subterrâneos e alargará a recolha porta a porta. “Continuaremos a aposta num concelho limpo e ambientalmente sustentável”, assegurou.

Depois de anos de perda, a população da Ponta do Sol voltou a crescer a partir de 2018, com regresso de emigrantes e chegada de novos residentes. Na habitação, a Câmara apoiou 25 famílias na recuperação de casa própria e prepara novos apoios a jovens casais, com isenção de taxas e auxílio na elaboração de projectos.