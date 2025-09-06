Jovens turistas sofreram acidente de mota no Pico do Areeiro

O casal de turistas que, esta manhã, sofreu um acidente na zona do Pico do Areeiro, despistou-se de mota. A informação inicial foi corrigida quando os meios de socorro chegaram ao local.

As primeiras informações que chegaram ao Serviço Regional de Protecção Civil davam conta de tratar-se de uma queda de bicicleta, no percurso pedestre. No entanto, com o accionamento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, as equipas enviadas para o local perceberam tratar-se então de um despiste de mota, na estrada que faz a ligação entre o Poço da Neve e o Pico do Areeiro.

A Polícia Florestal chegou a ser empenhada para o local.

As vítimas, de nacionalidade checa, foram encaminhadas para o serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça com escoriações, em duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.