Estrada Florestal da Eira do Serrado ao Areeiro de novo encerrada

A Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado do Pico do Areeiro volta a estar encerrada entre amanhã e, previsivelmente, o próximo domingo, dia 7 de Setembro, no troço compreendido entre a Eira do Serrado e o MIradouro do Paredão.

De acordo com uma nota da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura (SRTAC), em causa está a continuidade dos trabalhos de manutenção e limpeza, que, na primeira quinzena do mês de Agosto decorreram nas restantes secções deste arruamento asfaltado que tem vindo a ser cada vez mais procurado, sobretudo por turistas, para acederem ao Pico do Areeiro.

"Atendendo às alterações de operacionalidade que este encerramento acarreta, alertamos os utentes para a necessidade de cumprir com a sinalização instalada no local e pede-se a melhor compreensão pelos incómodos causados", lemos na mesma missiva.

Obras condicionam circulação nas serras do Funchal O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informou na sua página oficial que vão iniciar-se hoje os trabalhos de beneficiação da rede viária asfaltada que se desenvolve nas Serras do Funchal (Estrada Florestal Areeiro/Montado do Paredão/Barreira).

No mês passado, os trabalhos levados a cabo, nomeadamente para a remoção da giesta, um espécie infestante, que já ocupava parte da via, obrigou ao uso de maquinaria. Numa nota publicada nas redes sociais do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), organismo tutelado pela SRTAC, que tem à sua responsabilidade a gestão da rede viária florestal, dava conta de que "o equipamento mecânico que irá executar essa intervenção é de grandes dimensões e ocupa grande percentagem da faixa de rodagem, pelo que é inviável a circulação de viaturas nessa via durante o período em que decorrem os trabalhos".