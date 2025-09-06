Romeiros do Curral das Freiras enfrentam percurso difícil rumo à Ponta Delgada

O tradicional grupo de romeiros do Curral das Freiras, composto este ano por 30 elementos, está a caminho da Ponta Delgada para visitar o Senhor do Bom Jesus.

A caminhada teve início pelas 7 horas, com saída do Curral das Freiras e entrada no percurso recomendado do Urzal, em direção à Boaventura. O trajecto, marcado pela exigência física, tem-se revelado ainda mais desafiante devido ao estado do terreno.

Segundo os participantes, o percurso na montanha do Curral das Freiras continua bastante condicionado pelos danos provocados pelos incêndios do ano passado, não tendo ainda sido alvo de qualquer intervenção de recuperação. O grupo lamenta a falta de trabalhos de manutenção, sublinhando que as más condições aumentam as dificuldades e exigem um esforço acrescido a todos os caminhantes.

Entre os romeiros segue também o presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, um participante habitual nestas peregrinações, que faz questão de se juntar à comitiva em mais uma demonstração de fé e devoção.

Apesar dos obstáculos, os romeiros seguem firmes na sua fé, mantendo viva uma tradição que todos os anos mobiliza a comunidade e reforça a devoção ao Senhor do Bom Jesus.