Mais carros obrigam a precauções redobradas

As principais estradas da Região Autónoma da Madeira registam na manhã desta sexta-feira, 5 de Setembro, grande afluência de veículos, situação que obriga a cuidados redobrados por parte dos condutores.

Há alguma lentidão nas zonas entrada e saída da Via Rápida. Os acessos ao centro da cidade do Funchal registam filas de trânsito com abrandamentos e até paragens.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.