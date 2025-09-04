Plano + Castanha avança no Curral das Freiras

Numa nota remetida esta tarde, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através de uma equipa da Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural, liderada por Adriano Maia, e com o apoio logístico do município de Câmara de Lobos e da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, informa que realizou uma ação prática sobre a poda de limpeza/rejuvenescimento de castanheiros.

A ação, que decorreu no sítio do Colmeal de Cima, na freguesia do Curral das Freiras, teve como objetivo demonstrar os benefícios desta prática, que visa a limpeza de ramos velhos e secos, bem como o rebaixamento da copa das árvores, de modo a permitir o seu melhor desenvolvimento, facilitando ainda a respetiva colheita e os tratamentos fitofarmacêuticos, práticas fundamentais, mas muitas vezes dificultadas pela elevada dimensão das árvores.

Em complemento, foi efetuada, pela primeira vez no Curral das Freiras, a inoculação de uma estirpe hipovirulenta de cancro do castanheiro (Cryphonectria parasitica) com o produto de utilização experimental Dictis, produzido pelo Instituto Politécnico de Bragança, para o controlo biológico desta doença que, nos últimos anos, juntamente com as alterações climáticas e a vespa das galhas do castanheiro (já controlada e estabilizada), tem vindo a atacar os soutos do Curral das Freiras. Esta prática de controlo é mais uma ferramenta ao dispor dos agricultores e que se prevê confirmar a sua eficácia em poucos anos. Nota de imprensa

De referir que estiveram presentes na ação cerca de 20 produtores, entre eles um potencial interessado em criar uma equipa especial para podas de castanheiros, tendo já dado início a uma intervenção nos castanheiros do pomar público da responsabilidade da Junta de Freguesia local, também supervisionada pelo técnico da direção regional, Adriano Maia.

Estas ações, conforme aponta aquela secretaria regional, inserem-se no Plano + Castanha, cujo principal objetivo é criar as condições para a recuperação e/ou a revitalização dos soutos do Curral das Freiras, de modo a garantir a melhor qualidade e a maior quantidade de produção, contribuindo, assim, para o aumento do rendimento de todos os produtores de castanha.