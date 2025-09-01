Opositores ao teleférico do Curral criticam posição do JPP

O Movimento Cívico Contra o Teleférico do Curral Das Freiras e a Associação Social-democrata Terra e Oceanos vieram, hoje, a público criticar a posição assumida pelo Juntos Pelo Povo (JPP) sobre o projecto de instalação de um teleférico no Curral das Freiras.

Em comunicado de imprensa, a Associação acusa o partido liderado por Élvio Sousa de "populismo primário", "alinhamento político com o regime" e ausência de visão estratégica.

O partido JPP (...) cola-se ao partido governamental PSD e demostra o seu alinhamento político com o regime que não protege de facto os valiosos recursos paisagísticos, panorâmicos e culturais da Madeira e em particular da freguesia do Curral das Freiras

As declarações surgem depois de o candidato do JPP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, ter apresentado, este domingo, a sua proposta para a população do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, relativamente ao projecto do teleférico.

JPP propõe Fundo Local com receitas do teleférico do Curral O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, anunciou hoje, em nome da candidatura, aquela que considera ser uma solução “equilibrada, transparente e com benefícios reais” para a população do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, relativamente ao projecto do teleférico.

O Movimento Cívico Contra o Teleférico do Curral Das Freiras e a Associação Social-democrata Terra e Oceanos vai mais longe e diz que o partido "não tem projecto de facto para o Curral das Freiras nem para a Madeira".

A realidade é que o JPP ainda não tem qualquer projecto de futuro, não sabe se devemos transformar a Madeira num parque de atracções, não sabe se é a favor do turismo de massa, não sabe como resolver os problemas de trânsito nas nossas serras, não sabe como devemos resolver os problemas de trânsito nas estradas da Madeira, não sabe como podemos resolver os problemas de habitação, não sabe como travar a betonização da Madeira e não tem um plano de preservação do patrimônio natural da Madeira

A mesma reitera que o Movimento Cívico Contra o Teleférico do Curral Das Freiras e a Associação Social-democrata Terra e Oceanos mantêm-se contra a realização deste projecto.

"É um projecto que vai alterar para sempre à paisagem emblemática do Curral das Freiras, e que terá impacto na paisagem, na fauna e flora no Parque Natural da Madeira e na Zona especial de Conservação do Maciço Montanhoso central", sustenta o comunicado, sublinhando que "o Curral Das Freiras tem potencial para a realização de outros projectos com maior índice de sustentabilidade, responsabilidade, competitividade e resiliência".