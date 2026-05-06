Paris Saint-Germain empata em Munique e marca final com o Arsenal
Um golo de Ousmane Dembélé permitiu hoje ao Paris Saint-Germain empatar 1-1 em Munique com o Bayern e garantir a presença na final da Liga dos Campeões de futebol, na qual vai defender o título frente ao Arsenal.
Depois de já ter vencido na primeira mão, por 5-4, o PSG cedo adiantou-se no marcador, quando Dembélé, num lance de contra-ataque, marcou logo aos três minutos, conseguindo depois suster a reação germânica até perto do final, não valendo aos bávaros o golo tardio do inglês Harry Kane, aos 90+4.
Na final, agendada para 30 de maio, na Puskás Arena de Budapeste, o PSG vai medir forças com os ingleses do Arsenal, que, na terça-feira, eliminaram os espanhóis do Atlético de Madrid.