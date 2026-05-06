Sabe o que é e como se transmite o hantavírus?

Foi detectado um surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, tendo morrido três pessoas que seguiam a bordo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os sete casos identificados — incluindo as mortes — foram confirmados em laboratório cinco casos de infecção por hantavírus.

Mas, o que é o hantavírus?

O que é o hantavírus?

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Segundo a OMS, os hantavírus são vírus zoonóticos que infectam roedores e que, ocasionalmente, podem ser transmitidos aos humanos. A infecção pode provocar doenças graves e até levar à morte, embora as manifestações clínicas variem consoante o tipo de vírus e a localização geográfica.

Nas Américas, a infecção está associada à Síndrome Pulmonar por Hantavírus (SPH), uma doença de rápida progressão que afecta os pulmões e o coração. Já na Europa e na Ásia, os hantavírus estão sobretudo associados à febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), que afecta principalmente os rins e os vasos sanguíneos.

Como se transmite?

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A Direcção-Geral de Saúde esclarece que a Síndrome Pulmonar por Hantavírus é transmitida sobretudo por inalação de aerossóis provenientes de:

Urina de roedores infectados com o hantavírus;



Fezes de roedores infectados;

Saliva de roedores infectados;

A DGS acrescenta que a transmissão entre pessoas é rara.

Quais são os sintomas?

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Após a infecção por hantavírus, os primeiros sintomas incluem:

febre semelhante à gripe;

dores musculares, sobretudo nas coxas, quadris e costas;

fadiga.

Entre quatro e dez dias depois, os sintomas podem agravar-se, surgindo:

tosse;

extrema falta de ar;

acumulação de líquido nos pulmões.

A DGS recomenda que seja procurado atendimento médico imediato perante estes sinais.

Quais os cuidados que devo ter?

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O vírus da SPH tem sido detectado na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, entre outros países do continente americano. Por isso, nesses locais, como prevenção, residentes e viajantes devem:

Evitar o contacto com roedores ou com a urina, saliva e fezes dos mesmos;

Limpar espaços potencialmente contaminados com excrementos de roedores;

Evitar acumulação de lixo nas áreas peri-domésticas

Usar armadilhas para roedores e remover possíveis locais de nidificação.

Reforçar as práticas de higiene das mãos;

Armazenar alimentos com segurança;

Selar as aberturas que permitem a entrada de roedores nos edifícios;

"Durante surtos ou quando há suspeita de casos, a identificação e o isolamento precoces dos casos, o monitoramento dos contatos próximos e a aplicação de medidas padrão de prevenção de infecções são importantes para limitar a propagação", menciona a OMS.

Qual o risco do vírus para Portugal?

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"O risco para Portugal é muito baixo, pelo que não há medidas preventivas a implementar a nível nacional", informa a DGS.

A autoridade de saúde acrescenta que está a acompanhar permanentemente a evolução da situação relacionada com o navio de cruzeiro e que fará actualizações à população sempre que necessário.