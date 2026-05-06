Sabe o que é e como se transmite o hantavírus?

Foi detectado um surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, tendo morrido três pessoas que seguiam a bordo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os sete casos identificados — incluindo as mortes — foram confirmados em laboratório cinco casos de infecção por hantavírus.
Agência Lusa , 03 Maio 2026 - 23:27
Mas, o que é o hantavírus?
O que é o hantavírus?
Segundo a OMS, os hantavírus são vírus zoonóticos que infectam roedores e que, ocasionalmente, podem ser transmitidos aos humanos. A infecção pode provocar doenças graves e até levar à morte, embora as manifestações clínicas variem consoante o tipo de vírus e a localização geográfica.
Nas Américas, a infecção está associada à Síndrome Pulmonar por Hantavírus (SPH), uma doença de rápida progressão que afecta os pulmões e o coração. Já na Europa e na Ásia, os hantavírus estão sobretudo associados à febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), que afecta principalmente os rins e os vasos sanguíneos.
Como se transmite?
A Direcção-Geral de Saúde esclarece que a Síndrome Pulmonar por Hantavírus é transmitida sobretudo por inalação de aerossóis provenientes de:
- Urina de roedores infectados com o hantavírus;
- Fezes de roedores infectados;
- Saliva de roedores infectados;
A DGS acrescenta que a transmissão entre pessoas é rara.
Quais são os sintomas?
Após a infecção por hantavírus, os primeiros sintomas incluem:
- febre semelhante à gripe;
- dores musculares, sobretudo nas coxas, quadris e costas;
- fadiga.
Entre quatro e dez dias depois, os sintomas podem agravar-se, surgindo:
- tosse;
- extrema falta de ar;
- acumulação de líquido nos pulmões.
A DGS recomenda que seja procurado atendimento médico imediato perante estes sinais.
Quais os cuidados que devo ter?
O vírus da SPH tem sido detectado na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, entre outros países do continente americano. Por isso, nesses locais, como prevenção, residentes e viajantes devem:
- Evitar o contacto com roedores ou com a urina, saliva e fezes dos mesmos;
- Limpar espaços potencialmente contaminados com excrementos de roedores;
- Evitar acumulação de lixo nas áreas peri-domésticas
- Usar armadilhas para roedores e remover possíveis locais de nidificação.
- Reforçar as práticas de higiene das mãos;
- Armazenar alimentos com segurança;
- Selar as aberturas que permitem a entrada de roedores nos edifícios;
"Durante surtos ou quando há suspeita de casos, a identificação e o isolamento precoces dos casos, o monitoramento dos contatos próximos e a aplicação de medidas padrão de prevenção de infecções são importantes para limitar a propagação", menciona a OMS.
Qual o risco do vírus para Portugal?
"O risco para Portugal é muito baixo, pelo que não há medidas preventivas a implementar a nível nacional", informa a DGS.
A autoridade de saúde acrescenta que está a acompanhar permanentemente a evolução da situação relacionada com o navio de cruzeiro e que fará actualizações à população sempre que necessário.