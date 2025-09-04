Mota e carro colidiram na Cancela

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados às 10h04 desta manhã para um acidente na nova rotunda da Cancela, de acesso à VR1, envolvendo uma mota e um carro.

O alerta inicial dava conta de um ferido — o motociclista, um homem de 33 anos — que apresentava dores no tórax. Contudo, após ser assistido no local, recusou transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, alegando já se sentir melhor.