IL propõe transformar Forte de São João Baptista em Centro Interpretativo dos Fachos

A Iniciativa Liberal defende a recuperação do Forte de São João Baptista, em Machico, actualmente em estado de abandono e degradação, propondo a sua transformação num Centro Interpretativo dos Fachos, que una a valorização do património edificado ao reconhecimento da tradição comunitária. A medida pretende também apoiar uma futura candidatura dos Fachos a Património Cultural Imaterial da UNESCO.

Segundo António Nóbrega, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Machico, este projecto permitiria conciliar duas dimensões da identidade do concelho: por um lado, a importância histórica do forte como elemento de defesa durante séculos de ataques de corsários e piratas; por outro, a tradição ancestral dos Fachos, prática comunitária ligada às estratégias de alerta e resistência.

O espaço teria como missão preservar e divulgar a história do forte e dos Fachos, recorrendo a suportes audiovisuais, materiais interactivos e exposições permanentes. O objectivo é criar um centro vivo, capaz de atrair visitantes, educar novas gerações e reforçar o sentido de pertença da comunidade.

A Iniciativa Liberal critica a degradação do Forte de São João Baptista, que considera resultado da inércia governativa, marcada por contratos falhados e promessas eleitorais não cumpridas.

“Chegou o momento de inverter este ciclo e dar a Machico um projecto com visão, capaz de transformar um problema em oportunidade”, afirmou António Nóbrega, sublinhando que o Centro Interpretativo poderia constituir-se como pólo cultural e turístico de referência, ao mesmo tempo que reforçaria a candidatura dos Fachos à UNESCO, articulando património material e imaterial.