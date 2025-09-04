IL quer Fachos de Machico a Património Cultural Imaterial da UNESCO

A Iniciativa Liberal defendeu, esta tarde, a promoção dos Fachos de Machico, uma celebração cultural ancestral da região, a Património Cultural Imaterial da UNESCO.

Nos últimos anos, conforme explica nota à imprensa, várias iniciativas têm trabalhado para preservar e projetar essa manifestação no panorama cultural regional e além-fronteiras. A tradição foi tema de relevantes projetos audiovisuais, incluindo documentários, com o objetivo de resgatar memórias, criar arquivos visuais e promover o conhecimento coletivo sobre os Fachos. Paralelamente, foi iniciada uma inventariação sistemática, reunindo registos, imagens e narrativas que consolidam o valor histórico e simbólico dessa tradição, por algumas entidades.

António Nóbrega, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Machico, reconhece que este trabalho prévio “constitui uma base sólida sobre a qual se pode edificar um ambicioso objetivo: ver os Fachos de Machico, este espetáculo ancestral, comunitário e profundamente simbólico, merecer, um dia, lugar na Lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO.”

Esses esforços, continua o candidato, têm contribuído para fortalecer a tradição dos Fachos como elemento de património cultural imaterial, com impacto estimado nas dinâmicas culturais, identitárias e turísticas do concelho.