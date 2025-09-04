IL quer Fachos de Machico a Património Cultural Imaterial da UNESCO
A Iniciativa Liberal defendeu, esta tarde, a promoção dos Fachos de Machico, uma celebração cultural ancestral da região, a Património Cultural Imaterial da UNESCO.
Nos últimos anos, conforme explica nota à imprensa, várias iniciativas têm trabalhado para preservar e projetar essa manifestação no panorama cultural regional e além-fronteiras. A tradição foi tema de relevantes projetos audiovisuais, incluindo documentários, com o objetivo de resgatar memórias, criar arquivos visuais e promover o conhecimento coletivo sobre os Fachos. Paralelamente, foi iniciada uma inventariação sistemática, reunindo registos, imagens e narrativas que consolidam o valor histórico e simbólico dessa tradição, por algumas entidades.
António Nóbrega, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Machico, reconhece que este trabalho prévio “constitui uma base sólida sobre a qual se pode edificar um ambicioso objetivo: ver os Fachos de Machico, este espetáculo ancestral, comunitário e profundamente simbólico, merecer, um dia, lugar na Lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO.”
Esses esforços, continua o candidato, têm contribuído para fortalecer a tradição dos Fachos como elemento de património cultural imaterial, com impacto estimado nas dinâmicas culturais, identitárias e turísticas do concelho.
Em Machico, os Fachos são mais do que um espetáculo iluminado, são um ritual ancestral que revive uma estratégia de alerta e defesa dos séculos XVI a XVIII, quando a região estava sujeita a ataques de corsários e piratas. Hoje, essa tradição, que integra a Festa do Santíssimo Sacramento e ganha vida no último fim de semana de agosto com figuras luminosas que evocam navios, peixes e ícones religiosos, é reconhecida como um elemento identitário único e culturalmente profundo. IL Machico