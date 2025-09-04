IL quer dar nova vida ao prédios que já existem no Funchal

A IL defende que reabilitar edifícios no Funchal tem de ser uma "alternativa real a construir, dando-lhes uma nova vida, numa altura em que a cidade tem vários edifícios abandonados e as famílias e os negócios não conseguem ficar no centro".

Para Sara Jardim, candidata da IL à Câmara Municipal do Funchal, “num Funchal onde os preços da habitação disparam e o solo é limitado, faz cada vez menos sentido ignorar os edifícios devolutos, degradados ou fechados há anos".

Temos ruas e bairros inteiros a definhar no centro da cidade, enquanto os jovens e as famílias, e até os negócios, são empurrados para fora. Sara Jardim, candidata da IL à Câmara Municipal do Funchal

O partido entende que a Câmara e o Estado não devem ser proprietários de prédios abandonados, nem promotores imobiliários, mas, sim, facilitadores e reguladores do investimento privado. "Salvo no que diz respeito à habitação social, é o sector privado que tem de fazer, e o município deve ajudar, criando as condições e os incentivos certos para o efeito", adianta.

O Funchal tem vários edifícios abandonados e em ruínas, muitos com potencial habitacional, valor histórico ou aptidão comercial. Estão parados devido a questões burocráticas, fiscais e de licenciamento, ou simplesmente por falta de vontade política em mudar o status quo. Enquanto isso, a cidade perde vida, segurança e capacidade de atrair e fixar quem quer viver cá. Sara Jardim, candidata da IL à Câmara Municipal do Funchal

Assim, a Iniciativa Liberal propõe um plano de reabilitação urbana para o Funchal, assente nos seguintes pressupostos:

• Menos burocracia para quem quer reabilitar, com agilização e simplificação dos licenciamentos;

• Redefinição das áreas de reabilitação urbana, dos respectivos incentivos e dos parâmetros construtivos aplicáveis;

• Inventário dos edifícios públicos devolutos, com regras claras de cedência ou venda a privados;

• Isenções e reduções de taxas e de impostos para quem reabilita para habitação ou fins de interesse públicos;

• Um programa ambicioso de parcerias público-privadas para o desenvolvimento de projetos de regeneração urbana.