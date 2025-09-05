Mariana Leitão na Madeira este sábado para apresentação da candidatura da IL

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) vai estar, no sábado à tarde, no Funchal, anunciou hoje o partido.

Mariana Leitão marcará presença na apresentação das quatro candidaturas da IL Madeira às eleições autárquicas.

A iniciativa política está marcada para as 18 horas de 6 de Setembro, no Hotel Quinta Bela São Tiago.

Numa nota remetida esta manhã às redacções, é referido que a presidente da Iniciativa Liberal falará à comunicação social à chegada.

Mariana Leitão prosseguirá o 'périplo' pelo País no domingo, nomeadamente no Norte, com uma caminhada entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde. À tarde haverá apresentação autárquica em Leiria. A Iniciativa Liberal não fará eventos nacionais este fim‑de‑semana.